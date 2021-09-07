El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salı günü 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu bildirdi.

Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de belirtti.

El Salvador vatandaşları, kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo'ya erişebilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 dolar değerinde ücretsiz Bitcoin sahibi de olacak.