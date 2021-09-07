El Salvador Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu

Söz konusu yasanın bugün yürürlüğe girmesinin ardından para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.
Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesi gerekecek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salı günü 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu bildirdi.
Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de belirtti.
El Salvador vatandaşları, kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo'ya erişebilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 dolar değerinde ücretsiz Bitcoin sahibi de olacak.
Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlamasını hedefliyor.
Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanması ülkede tartışmalara neden olurken, son anketler, büyük bir kesimin fiyat oynaklığı nedeniyle kripto para biriminin finansal riskleri artıracağı şüphesi taşıdığını ortaya koydu.
Bu arada, El Salvador'da kripto paranın yasal olarak tedavüle girmesinin ardından Bitcoin'in fiyatı yüzde 1,49 artarak 52 bin 680 dolara yükseldi. Fakat daha sonra gelen satışların ardından 52 bin doların altına indi. Bitcoin'in piyasa değeri ise 960 milyar doların üzerinde bulunuyor.