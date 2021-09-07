6 ay çalış çifte tazminatı kap! Kimse bu detayı bilmiyor!

Yasalarımız hem işverenleri hem de çalışanları koruyan düzenlemeler içeriyor. Çalışanları koruyan haklardan birisi de kıdem tazminatı. En az 1 yıl çalışmış bir işçi kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatını hak ediyor.
Burada 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde bazı istisnalar da sayılıyor. Yani istifa edildiğinde de bazı durumlarda kıdem tazminatı alınabiliyor. Bu noktada emekli olanlar kendi isteği ile ayrılınca tazminat alıyor.
Yine askere gidenler de istifa ile tazminat alabiliyor. Kadın sigortalılar evlendikten sonra 1 yıl geçmeden ayrılırlarsa tazminatlarını alabiliyor. Ayrıca emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar da istifa ederek tazminat alıyor.