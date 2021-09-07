8 Eylül Çarşamba anlık canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar neden düşüyor, ne zaman yükselecek?

8 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ikinci gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,28 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 8 Eylül Salı döviz kurlarında son durum!