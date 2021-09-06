İstanbullular merakla bekliyordu! Bakan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı için tarih verdi!

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılmasıyla ciddi bir tasarrufun da sağlanacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Şöyle ki, metro hattının tamamlanmasıyla birlikte 2022-2041 arası işletmesinde, karayolu bakım ve işletmesi açısından 45 milyon 133 bin euro, çevreye ve sağlığa duyarlı politikalarımıza uygun olarak, hava kirliliğinin azalması ve çevreye katkı açısından 247 milyon euro, zaman bakımından da 2 milyar 312 milyon euro kazanç elde edilecek. Metro hattımızın 20 yıllık işletme vizyonundaki ekonomik getirisi yaklaşık 2 milyar 639 milyon euro olacak" diye konuştu.