İstanbullular merakla bekliyordu! Bakan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı için tarih verdi!

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.
Ulaştırma Bakanlığı olarak İstanbul'un altyapı ve ulaşım alanındaki gelişimine büyük bir önem verdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz.
Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul'un ulaşım meselesinin, birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun; bizim ne İstanbul'un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz" diye konuştu.