Dünyanın en pahalı saati o oldu! 55 milyon dolarlık saat görenleri şaşırtıyor

Graff Diamonds Hallucination-55 milyon dolar:
Lüks mücevher tasarımlarıyla bilinen Graff Diamonds'ın bu modeli dünyanın en pahalı saati. Saat, 110 karatlık renkli elmasların birleşiminden oluşuyor.
Graff Diamonds The Fascination-40 milyon dolar:
35 karatlık beyaz elmaslarla kaplandı. Ortasında da 38.14 karatlık armut biçiminde elmas var.
Breguet No. 160- 30 milyon dolar:
1782 yılında Fransız Kraliçesi Marie Antoinette için özel olarak hazırlanan saatin yapımı 40 yılı bulmuş.
Chopard 201-Carat- 25 milyon dolar:
Toplamda 874 elmasın birleşiminden oluşuyor. 201 karatlık saatin yapımında 15 karatlık pembe elmas, 12 karatlık mavi elmas, 11 karatlık beyaz elmas ve 163 karatlık beyaz ve sarı elmas kullanılmış.
Patek Philippe Supercomplication- 24 milyon dolar:
1933 yılında bankacı Henry Graves Jr. için tasarlanan saatin yapımı 5 yıl sürmüş.