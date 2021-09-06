Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyanın en pahalı saati o oldu! 55 milyon dolarlık saat görenleri şaşırtıyor

    Kimi zenginler saat için kesenin ağzını açıyor. Graff Diamonds Hallucination, 55 milyon dolarla ‘dünyanın en pahalı saati’ unvanını taşıyor. İşte servetlik saatler...

    Servet saati!

    Graff Diamonds Hallucination-55 milyon dolar:


    Lüks mücevher tasarımlarıyla bilinen Graff Diamonds'ın bu modeli dünyanın en pahalı saati. Saat, 110 karatlık renkli elmasların birleşiminden oluşuyor.

    Graff Diamonds The Fascination-40 milyon dolar:
    35 karatlık beyaz elmaslarla kaplandı. Ortasında da 38.14 karatlık armut biçiminde elmas var.

    Breguet No. 160- 30 milyon dolar:
    1782 yılında Fransız Kraliçesi Marie Antoinette için özel olarak hazırlanan saatin yapımı 40 yılı bulmuş.

    Chopard 201-Carat- 25 milyon dolar:
    Toplamda 874 elmasın birleşiminden oluşuyor. 201 karatlık saatin yapımında 15 karatlık pembe elmas, 12 karatlık mavi elmas, 11 karatlık beyaz elmas ve 163 karatlık beyaz ve sarı elmas kullanılmış.

    Patek Philippe Supercomplication- 24 milyon dolar:
    1933 yılında bankacı Henry Graves Jr. için tasarlanan saatin yapımı 5 yıl sürmüş.

        Jacob & Co. Billionaire Watch-18 milyon dolar:
        Gösterişli iskelet kadranına sahip. 260 karatlık zümrüt kesim pırlantadan oluşuyor.

        Paul Newman's Rolex Daytona-17.8 milyon dolar:
        Paul Newman'ın ölümünden sonra açık artırmaya çıkarılan saat, art deco tasarıma sahip.

        Patek Philippe Ref. 1518- 11.1 milyon dolar:
        Bu paslanmaz çelik kasalı tasarımdan yalnızca 4 adet bulunuyor.

        Hublot Big Bang- 5 milyon dolar:
        1282 pırlanta içeren saati Beyonce 2012 yılında eşi Jay-Z için doğum günü hediyesi olarak satın almıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li İBB’de iş yok ancak yalan çok!
        Haberler Ekonomi Dünyanın en pahalı saati o oldu! 55 milyon dolarlık saat görenleri şaşırtıyor
            SON DAKİKA