Dünyanın en pahalı saati o oldu! 55 milyon dolarlık saat görenleri şaşırtıyor

Graff Diamonds Hallucination-55 milyon dolar:



Lüks mücevher tasarımlarıyla bilinen Graff Diamonds'ın bu modeli dünyanın en pahalı saati. Saat, 110 karatlık renkli elmasların birleşiminden oluşuyor.

Graff Diamonds The Fascination-40 milyon dolar:

35 karatlık beyaz elmaslarla kaplandı. Ortasında da 38.14 karatlık armut biçiminde elmas var.

Breguet No. 160- 30 milyon dolar:

1782 yılında Fransız Kraliçesi Marie Antoinette için özel olarak hazırlanan saatin yapımı 40 yılı bulmuş.