Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? Ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? Emeklilikte yaşı beklerken de...

Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence", işe haklı neden olmadan son verildiğinde "tazminat" olan kıdem milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 lira olarak belirlenirken, 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira alacak. Hamilelik ve doğum nedeniyle işten ayrılma, ücret artışında anlaşmazlık nedeniyle istifada tazminat hakkı doğmuyor. Malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılan kıdemini alabilir.