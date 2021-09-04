Türkıye'de tatil yapmak isteyen İngilizler, seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçti (Ekonomi haberleri)

YILLIK ENFLASYON %19.25

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 1.12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; yıllık enflasyon da yüzde 19.25 ile, Merkez Bankası'nın politika faizi olan yüzde 19'u aştı. Ana harcama grupları itibarıyla Ağustos'ta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1.38 ile ev eşyası oldu.