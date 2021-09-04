Türkıye'de tatil yapmak isteyen İngilizler, seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçti (Ekonomi haberleri)

Türkiye'de yaz tatili yapmak isteyen İngilizler, ülkelerinin uyguladığı seyahat kısıtlamasına karşı harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere vatandaşları Türkiye'ye karantinasız seyahat için imza kampanyası başlattı. Şimdiye kadar 45 bin İngiliz Türkiye'nin kırmızı listeden çıkartılması için imza attı. İngiliz The Times gazetesinden Lucy Perrin, yazısında, İngilizler'in karantinasız Türkiye'ye gitmesinin yasak olduğunu ancak Amerikalılar ve Ruslar'ın Türkiye'de tatil yaptığını belirtti.
YILLIK ENFLASYON %19.25
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 1.12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; yıllık enflasyon da yüzde 19.25 ile, Merkez Bankası'nın politika faizi olan yüzde 19'u aştı. Ana harcama grupları itibarıyla Ağustos'ta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.27 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1.38 ile ev eşyası oldu.