Borçlar silinecek prim devletten

Yeni yapılandırma yasası Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara yeni imkanlar sunuyor. SGK, GSS konusunda merak edilen soruları şöyle yanıtlıyor:

Gelir testi işlemi nedir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen işlem, gelir testidir. GSS için bugüne kadar gelir testine hiç başvurmamış olanlar Kasım ayına kadar sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına gidip teste başvurabilir. Gelir testi sonucu kişi başı düşen gelirin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden (bin 192 liradan) az olduğunun tespiti halinde borçlar silinecek ve primler devlet tarafından ödenecek.

Bu yıl için GSS primi ne kadar?

Prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadardır. Bu yıl için prim tutarı aylık 107,33 lira.

Borcu olanlar ne yapacak?

Nisan 2021 ve öncesine ait sigorta prim borcu aslının, 31 Aralık'a kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Sadece anapara ödenecek.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyim?

Borcunu yapılandıranlar, bu borcun haricinde 60 günden fazla prim borcu olmaması ya da yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri halinde Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilecek.

PART-TIME ÇALIŞANA KOLAYLIK

Kısmi süreli, part-time çalışanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında mı?

Daha önceden kısmi süreli çalışanlar 20 gün ve altı sürelerde çalışanlar eksik günlerine ait sağlık primlerini 30 güne tamamlıyordu. Yapılan düzenlemeyle bu süre 8 gün ve daha az çalışanlar olarak düşürüldü. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların eksik günlerine ait sağlık primlerini tamamlama zorunluluğu da kaldırıldı.

HAZAL ATEŞ.