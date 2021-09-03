Tüm çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor! Koronavirüste dikkat çeken detay! Artık ticari sır

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişinin pozitif test, semptom, karantinaya alındığı bilgisi ve kendisine test uygulanması suretiyle elde edilen diğer bilgiler sağlık verisi kabul ediliyor. Kovid-19'dan korunmaya çalışılırken personelin kişisel verilerine karşı da korumacı tavır sürdürülmesi gerekiyor. İşverenler çalışanların Kovid-19 verilerini işlerken çalışanların açık rızalarını almakla yükümlü bulunuyor.
Kovid-19 belirtisi gösteren çalışanın da bunu işyeri hekimine bildirmesi zorunlu. Vaka tespitinde duyuru yapılırken çalışanın kim olduğunun doğrudan açıklanmaması, kim olduğunu belli edecek şekilde duyuru yapılmaması gerekiyor. Sağlık verileri, çalışanın açık rızası alınmak kaydıyla işveren tarafından kamu kurumları ile paylaşılabilir.
Sabah'ta yer alan habere göre, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda "özel nitelikli kişisel veri" olarak değerlendirilen, fiziksel, ruhsal sağlığına ilişkin bilgileri içeren sağlık verilerinin paylaşımına yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-KİŞİSEL SAĞLIK VERİSİ NEDİR?
Kişilerin, doğrudan veya dolaylı tanınmasına ve bu şekilde kişilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaatları dâhil sağlık bilgilerinin açığa çıkarılmasına imkân sağlayan verileri ifade eder.