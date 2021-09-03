Tüm çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor! Koronavirüste dikkat çeken detay! Artık ticari sır

5- İŞVEREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEYEBİLİR Mİ?

Bu veriler, öğrenilmesi durumunda kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına, mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler olduğu için korunması gerekiyor. Kanun'da veri sahiplerinin açık rızasının mevcut olması durumunda işlenebileceği hüküm altına alınıyor. Kovid-19 kapsamında pozitif test bilgisi, semptom, karantina gibi ayrıntılar sağlık verisi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle işverenin bu verileri işlerken çalışandan izin alması yükümlülüğü bulunuyor.