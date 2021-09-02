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    • Ekonomi
    • 03.09.2021 06:18
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    • 03.09.2021 06:21
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    3 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi? Uzman isimden ikaz geldi! 8 TL'nin altına...

    3 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ilk haftasında ve son işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,28 seviyelerinde güne başladı. Dolar kuru son 4 ayın en düşük seviyesini gördü, dolar yatırımcıları kara kara düşünmeye başladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 3 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    3 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

    3 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 3 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    3 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2826

    Dolar satış: 8,2929

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8161

    Euro Satış: 9,8744

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,4701

        Pound satış: 11,4795

        DOLAR İÇİN KRİTİK DÖNEMDEYİZ, PANİK YAPMAYIN

        Altın ve gümüşün ons fiyatında gerileme bekleyen yatırımcısının, yavaş yavaş dolar pozisyonu alması gerektiğini öngörüyorum. Çünkü yılın son çeyreğinde dolar küresel piyasalarda değer artışlarını başlatabilir. Doları olanlar bugünkü düşüşten panik yamamalı.

        DOLARDA DÜŞÜŞ 8.10'A KADAR İNEBİLİR

        Dolar kuru 8.30 TL'nin altında kalıcı olabilir ise düşüşlerin Eylül ayı içerisinde 8.10 seviyesine kadar devam edebileceğini görebiliriz. Ancak 8.30 üzerinde tepki alımları gelirse 8.50'ye kadar yeniden bir tırmanma oluşabilir. Dolar almayı düşünenler ya da dolar borcu olanlar 8.50 ile 8.10 lira bant aralığında kademeli alım pozisyonları yapmalı.

            DOLAR 8 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

            Dolar kurunda şu an ki ortamda 8 TL'nin altında bir rakam göreceğimizi ben şimdilik beklemiyorum. Ancak dolar kurunun genel olarak değeri ABD Fed Başkanı Powell'ın 'yılın son çeyreğinde varlık alımlarını azaltabiliriz' şeklindeki açıklamaları sonrası doğal olarak artacaktır. Yılın son çeyreğine hazırlık yapmak için bu seviyeler (8.50 – 8.10) kademeli giriş için uygun seviyeler diye tahmin ettiğimi sizinle paylaşmak isterim.
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            Haberler Ekonomi 3 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi? Uzman isimden ikaz geldi! 8 TL'nin altına...
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