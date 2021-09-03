İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı (Ekonomi haberleri)

TELEKOM'DA EN DÜŞÜK MAAŞ 4200 TL OLDU

Türk Telekom'da 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kurumda en düşük aylık çıplak ücret 4 bin 200 liraya yükseltildi. Ayrıca tüm sendika üyesi çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramları için 1.000 lira bayram yardımı yapılması kararlaştırıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İlk ve ikinci 6 ay için seyyanen artış, üçüncü ve dördüncü 6 ay için ücret iyileştirmesi yaptık" dedi.