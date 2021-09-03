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    İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı (Ekonomi haberleri)

    İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak. Ayrıca, satılacak ürünün mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı da mecburi hale getirildi.

    İkinci ele çekidüzen

    İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak. Ayrıca, satılacak ürünün mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı da mecburi hale getirildi. Yenileme yetki belgesi olmayanlar ve e-belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı, satıcı vasfını taşımayanlar reklam ve ticari uygulama yapamayacak.

    SOSYAL YARDIMLARA 188 MİLYON TL
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 188 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı. Bakan Yanık, vakıflara sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarıldığını söyledi.

    TELEKOM'DA EN DÜŞÜK MAAŞ 4200 TL OLDU
    Türk Telekom'da 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kurumda en düşük aylık çıplak ücret 4 bin 200 liraya yükseltildi. Ayrıca tüm sendika üyesi çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramları için 1.000 lira bayram yardımı yapılması kararlaştırıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İlk ve ikinci 6 ay için seyyanen artış, üçüncü ve dördüncü 6 ay için ücret iyileştirmesi yaptık" dedi.

        BÜYÜMEYİ DAHA ÇOK REVİZE EDECEKLER!
        Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyümesinin ardından uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin 2021 büyüme tahminlerinde revizyona gitti. Fitch yüzde 6.3'ten 7.9'a, Moody's 5'ten 6'ya, JP Morgan 6.8'den 8.4'e, Goldman Sachs 7.5'ten 9.5'e çıkardı.

        16 AY SONRA İLK GEMİ
        Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası Limanı'na demir attı. Pandemi döneminde 16 ay sonra kente gelen turist gemisi, esnafın yüzünü güldürdü. Liman Müdürü Aziz Güngör, "Sene sonuna kadar Kuşadası'na 130 gemi rezervasyonu var ama bunların gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Ancak 2022 yılı için talebin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden 650 gemi sıraya girdi. Bu da 250 bin turiste karşılık geliyor" dedi.

        60 KİŞİDE OLACAK
        Vonmercıer, hem karada hem suda gezinmek için tasarlanan 'hovercraft'ı Arosa'yı görücüye çıkardı. İki kişilik kokpite sahip hibrit araçtan sadece 60 tane üretileceği açıklandı. Aracın fiyatı ise 75 bin dolardan başlayacak. 'Hovercraft'lar genellikle tekne olarak sınıflandırılıyor.

            8 AYDA 501 BİN ARAÇ SATILDI
            Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak- Ağustos döneminde yüzde 24.3 oranında artarak 501 bin adet oldu. Otomobil satışları, yüzde 23.3 artarak 391 bin 392, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 artarak 109 bin 612 adede ulaştı.

            KARTLI HARCAMA % 41 ARTTI
            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın Harcamalar Araştırması'na göre 2021'in Ocak-Nisan döneminde kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Salgın süreci, e-ticaretin önemini bir kez daha gösterdi" dedi.
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            Haberler Ekonomi İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı (Ekonomi haberleri)
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