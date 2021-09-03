İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı (Ekonomi haberleri)

İkinci el cep telefonu, tablet satışında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre; elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak. Ayrıca, satılacak ürünün mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı da mecburi hale getirildi. Yenileme yetki belgesi olmayanlar ve e-belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı, satıcı vasfını taşımayanlar reklam ve ticari uygulama yapamayacak.
SOSYAL YARDIMLARA 188 MİLYON TL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 188 milyon lira kaynak aktarılacağını açıkladı. Bakan Yanık, vakıflara sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay 'periyodik pay' adı altında kaynak aktarıldığını söyledi.
TELEKOM'DA EN DÜŞÜK MAAŞ 4200 TL OLDU
Türk Telekom'da 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kurumda en düşük aylık çıplak ücret 4 bin 200 liraya yükseltildi. Ayrıca tüm sendika üyesi çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramları için 1.000 lira bayram yardımı yapılması kararlaştırıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İlk ve ikinci 6 ay için seyyanen artış, üçüncü ve dördüncü 6 ay için ücret iyileştirmesi yaptık" dedi.