İhracatta çifte rekor! Ağustos'ta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 artarak 18.9 milyar dolara ulaştı

İhracatta rekor serisi devam ediyor. Ağustos'ta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.8 artarak 18.9 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı rakamına imza atılırken, son 12 ayın 10'unda rekor kırılmış oldu. 8 aylık ihracat yüzde 36.9 artarak 140.2 milyar dolara ulaştı.

Yıllık ihracat ise yüzde 25.2 artarak 207.5 milyar dolarla 2021 hedefinin üstüne çıkarken, bu rakam da Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına olan inancının tam olduğunu söyledi. Muş, 42.1 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek Ağustos ayı dış ticaret hacmi olduğuna da işaret ederek, "Ağustos'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 15.1 puan artış ile yüzde 81.5'e ulaştı" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle de "Ağustos ayı ihracat performansımız, Cumhurbaşkanımız'ın işaret ettiği 'Şahlanış Dönemi' için önemli bir nişanedir, 'İhracatla Yükselen Türkiye' yolunda kararlılığımızın tescilidir; ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin tasdikidir" şeklinde konuştu.