100 bin kişi kiralık ev arıyor

Son dönemde İstanbul'da kiralık ev piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların geri dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla kiralık evlere olan talep hızlı şekilde yükselmeye başladı. Ev fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 50'lere ulaştı. Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiğini vurgulayan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bin-bin 500 lira bandında olan evlerin 2 bin 500 liraya, 2 bin 500-3 bin lira bandında olan evlerin ise 4 bin liralara çıktığını belirtti. Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" diye konuştu. İnsanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını ve nerede boş ev varsa oraya yöneldiklerini anlatan Aşa, "Kiralık ev probleminin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beşiktaş'ta ev bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor. Ancak Avcılar'da da durum farklı değil. Kentsel dönüşüm nedeniyle bölgede 3 binadan 2'si yıkılıyor, her yer şantiye gibi" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

İnsanların ev ararken en çok dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, şöyle konuştu: "İnsanlar internet sitesinde gördükleri ilanların hepsini doğru zannediyor. Mal sahibi olduğunu iddia eden kişilere 6-7 aylık peşinat gönderiyorlar. Mal sahibini görmeden ödeme yapmayın."