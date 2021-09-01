Pik yapıp rekora koşacak! Yanardağ gibi patladı! 32 günlük 21.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Bütçesinden kısarak para birikimi yapanlar sahip olunan parasını en ideal şekilde değerlendirerek çoğaltmak istiyor. Bu yöntemler arasında kuşkusuz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride detaylı harcamalar gerçekleştirmek amacıyla ya da yatırım gerçekleştirmek üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu husus ile alakalı pek çok hesaplama yapıyor. Öncelik ile şunu söyleyelim ki her ay bankalar doğrultusundan müşterilerine yayılan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu hususta birbiriyle yarışını sürdürüyor. Bu tarafta 32 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla alakalı bütün verileri sizler amacıyla bütün detayları araştırarak kapsamlı bir şekilde yazımızda yer verdik.
32 günlük 21.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %19,25
Net Kazanç: 336,69 TL
HSBC
Modern Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 332,32 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,50
Net Kazanç: 323,57 TL
VakıfBank
Faiz: %18,50
Net Kazanç: 323,57 TL