Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.09.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 12:21
    ABONE OL

    Pik yapıp rekora koşacak! Yanardağ gibi patladı! 32 günlük 21.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

    Yanardağ gibi patladı! Pik yapıp rekora koşacak! Elindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar detaylı yöntemleri araştırırken mevduat hesapları ön plana çıkıyor. Günlük hayatımızda pek çok insan dişinden tırnağından artırdığı paraları banka hesabında biriktiriyor. Hesaptaki parasını en risksiz yöntemle değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bu kapsamda bankalar her ay mevduat faizi oranlarıyla alakalı açıklamalar yapıp müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla cazip teklifler sunuluyor. Hem de nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler ilaveten 32 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile alakalı banka sitelerinde yer alan mevduat faizi hesaplama aracıyla detaylı hesaplama yöntemlerini kullanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Pik yapıp rekora koşacak! Yanardağ gibi patladı! 32 günlük 21.000 TL...

    Bütçesinden kısarak para birikimi yapanlar sahip olunan parasını en ideal şekilde değerlendirerek çoğaltmak istiyor. Bu yöntemler arasında kuşkusuz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride detaylı harcamalar gerçekleştirmek amacıyla ya da yatırım gerçekleştirmek üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu husus ile alakalı pek çok hesaplama yapıyor. Öncelik ile şunu söyleyelim ki her ay bankalar doğrultusundan müşterilerine yayılan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu hususta birbiriyle yarışını sürdürüyor. Bu tarafta 32 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla alakalı bütün verileri sizler amacıyla bütün detayları araştırarak kapsamlı bir şekilde yazımızda yer verdik.

    32 günlük 21.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

    CEPTETEB

    Marifetli Hesap

    Faiz: %19,25

    Net Kazanç: 336,69 TL

    HSBC

    Modern Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 332,32 TL



    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %18,50

    Net Kazanç: 323,57 TL

    VakıfBank

    Faiz: %18,50

    Net Kazanç: 323,57 TL



        QNB Finansbank

        Çift Sarılı Hesap

        Faiz: %18,10

        Net Kazanç: 316,58 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %19,25

        Net Kazanç: 336,69 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %15,50

        Net Kazanç: 271,10 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz: %9,00

        Net Kazanç: 157,41 TL

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.
        Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.


        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        3 kızını öldüren imamın ilk ifadesi
        Haberler Ekonomi Pik yapıp rekora koşacak! Yanardağ gibi patladı! 32 günlük 21.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
            SON DAKİKA