95.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri: İşte sahibinden 2. el Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Fiat, Opel, Ford, Renault ve Dacia...

2. EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

5664 Tramer Kaydı, Hasar Durumu ve Kilometre Sorgulama

Satıcıdan bilgileri aldınız ve aracın durumu hakkında bilgi sahibi oldunuz, sıra geldi doğrulamaya aracın tramer sorgulamasını özellikle aracın şasi numarasında yapınız, çünkü az da olsa plaka değişikliğinde yanlışlıklar olabiliyor ve mağdur taraf olmayın. Kilometre sorgusu mutlaka yapın, muayenede işlenen kilometrelerden dolayı eğer ki bir problem var ise araç kilometre düşürülmelerine karşı bilgi sahibi olursunuz.

Araca Güneş Işığının Dik vurduğu bir Noktada Bakmayın.

3. maddeye kadar geldiniz ve alacağınız aracı artık görmeye geldi. Satıcı ile buluşarak aracı mümkün olduğu kadar güneş ışığının dik vurduğu bir alanda incelemeyin. Neden mi ? aracın güneş ışığında parlamasından dolayı çizikleri ve hasarlı noktaların gözünüzden kaçma ihtimaline karşı daha gölge ama ışık alan bir alanda incelemeye özen gösterin. Bu sizi alacağınız aracı daha net görme imkanı yaratacak ve yanılmayacaksınız.

Aracı Özellikle yıkanmış ve Temiz olarak inceleyin.

Aracın temiz ve yıkanmış bir şekilde incelemeye dikkat edin. Hatta kirli ise ücretini siz ödeyin ama aracı yıkattırın ve bu şekilde incelemek istediğinizi satıcıya belirtin. Temiz bir araçta ayrıntıları daha net görecek ve hasarlı ve söylenmeyen bir nokta varsa dikkatinizi çekecektir, ve sizi ek maliyetlerden kurtaracaktır.