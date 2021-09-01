Gençlerin sağlık primi devletten

Bu yıl çok sayıda genç okulundan mezun oldu. Yeni mezun gençlerin iş bulana kadar bazı hakları var. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) desteği. Yeni mezun gençlerin 2 yıl GSS muafiyeti bulunuyor. 2 yıllık muafiyet uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaş. Muafiyetin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi durumunda muafiyet 2 yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl mezun olan 19 yaşındaki bir genç 2 yıl değil, 1 yıl parasız sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada yeniden üniversiteye başlarsa, 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebiliyor. Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir genç 2 tam yıl süreyle parasız sağlık hizmetinden yararlanabilirken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç sadece 1 yıl yararlanabiliyor.
- Ekonomi
- 01.09.2021 Gazete