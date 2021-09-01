Evde çalışana kolay sigorta! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilenleri yanıtladı....





Her defasında müracaat edilecek mi?

Formla başvuranların 'Çalışma devamlı mı' kısmını işaretlemesi yeterli. e-Devlet ve kısa mesaj servisi ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması şart.



Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir?

Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, kurumdan aylık ve gelir alanlar 10 günden az çalışabilir. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve GSS primi alınmaz.