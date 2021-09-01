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    Evde çalışana kolay sigorta! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilenleri yanıtladı....

    Sosyal Güvenlik Kurumu, ev hizmetlerinde mali ve sosyal haklara yönelik soruları yanıt verdi. Peki, Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak? Emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Evde çalışana kolay sigorta

    Temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı için binlerce aile ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu, ev hizmetlerinde mali ve sosyal haklara yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi:

    Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?
    Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılıyor, prim onu çalıştıran kişi tarafından ödeniyor. Sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyebiliyor. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları ile ödeniyor.



    Ayda 10 günden az çalışanlar için ne kadar ödeniyor?
    Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. Bu tutar bu yıl için günlük 2,39 lira.



    Ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar nasıl başvuracak?
    'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile kuruma müracaat edebiliyor.
    İşlemler 'www.turkiye.gov. tr' uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
    Cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabiliyor.



        Her defasında müracaat edilecek mi?
        Formla başvuranların 'Çalışma devamlı mı' kısmını işaretlemesi yeterli. e-Devlet ve kısa mesaj servisi ile müracaat edenlerin her bir çalışma (gün ve kişi) için ayrıca işlem yapılması şart.

        Kimler ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışabilir?
        Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, kurumdan aylık ve gelir alanlar 10 günden az çalışabilir. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve GSS primi alınmaz.



        Ayda 10 günden az çalışanlar emeklilik sigortası primi ödeyebilecek mi?
        Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve GSS primi ödemelerine imkan sağlanıyor.

        Emeklilik ve sağlık sigortası primi ne kadar?
        Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında 30 gün için 1.162,69 lira ödeyecek.



        HASTAYA BAKMAK SAYILMIYOR

        Hangi işler ev hizmeti sayılır?
        Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek, çamaşır ve bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri 'ev hizmeti' sayılıyor. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmıyor. Evde hastaya bakanlar, çocuklara ders verenler ev hizmeti kapsamında değerlendirilmiyor.



            GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

            Ev hizmetlerinde çalışanların yıllık ücretli izin hakkı var mı?
            Bir yıl çalışanlar 2 hafta ücretli izin hakkına sahip bulunuyor. Ayrıca 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük çalışanlar en az 3 hafta ücretli izin kullanabilir. Haftada 1 gün de tatil hakkı bulunuyor.



            Ücretten gelir vergisi alınıyor mu?
            Ev hizmetlerinde bazı işlerde çalışanlara ödenen ücretten gelir vergisi alınmıyor

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            Haberler Ekonomi Evde çalışana kolay sigorta! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilenleri yanıtladı....
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