Evde çalışana kolay sigorta! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merak edilenleri yanıtladı....

Temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı için binlerce aile ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu, ev hizmetlerinde mali ve sosyal haklara yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi:
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı nasıl sağlanacak?
Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılıyor, prim onu çalıştıran kişi tarafından ödeniyor. Sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyebiliyor. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları ile ödeniyor.
Ayda 10 günden az çalışanlar için ne kadar ödeniyor?
Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. Bu tutar bu yıl için günlük 2,39 lira.
Ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar nasıl başvuracak?
'Ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin form' ile kuruma müracaat edebiliyor.
İşlemler 'www.turkiye.gov. tr' uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
Cep telefonu kısa mesaj servisi (SMS) aracılığı ile de işlem yapılabiliyor.