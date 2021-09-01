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    Beykoz’da yalı piyasası hareketlendi! 3 milyondan başlıyor 440 milyona kadar...

    İstanbul Beykoz’da yalı piyasası hareketlendi. Bu yıl 85 satılık ilanı verilirken, fiyatları konumlarına göre 3 milyondan başlıyor, 440 milyona kadar çıkıyor...

    ’Yalı’nızca 3 milyon TL
    İstanbul'un cazibe merkezlerinden Beykoz, doğasının yanı sıra hesaplı yalılarıyla da göz kamaştırıyor. İlçede 109 yalı bulunurken, fiyatlar 3 milyon liradan başlayarak 450 milyon liraya kadar çıkıyor.



    Beykoz'daki yalılar için bu yıl içinde 85 tane satılık ilanı verildi. Fiyat aralığı ise 3 milyon 250 bin ile 440 milyon lira arasında değişti. Beykoz bölgesinde 2019-2021 arasında satışa çıkarılan yalıların ortalama fiyatı ise TL bazında yüzde 133 oranında artış gösterdi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, fiyatlarda geniş bir aralığın olduğunu belirterek, "Çünkü manzara, konum, arsa metrekaresi, yalıların yaşı gibi birçok etken söz konusu. Taşınmaz metrekare değerleri minimumda 11 bin liradan başlıyor" dedi.

    AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR
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    Haberler Ekonomi Beykoz’da yalı piyasası hareketlendi! 3 milyondan başlıyor 440 milyona kadar...
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