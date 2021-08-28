Rönesans zirvedeki yerini korudu

Rönesans İnşaat, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde, 28'inci sırada yer aldı.
3.6 MİLYAR DOLARLIK CİRO
Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak konumunu koruyan Rönesans İnşaat, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de sürdürdü. Rönesans'ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor. Global pazarda büyümesini sürdüren şirket, sağladığı istihdamla birlikte hem dünyaya hem Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. 1993'te Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding; bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.
3.6 MİLYAR DOLARLIK CİRO
Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak konumunu koruyan Rönesans İnşaat, Türk şirketleri arasındaki liderliğini de sürdürdü. Rönesans'ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor. Global pazarda büyümesini sürdüren şirket, sağladığı istihdamla birlikte hem dünyaya hem Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor. 1993'te Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding; bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.