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    • Ekonomi
    • 28.08.2021 08:49
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    • 28.08.2021 08:49
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    Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? 28 Ağustos canlı dolar alış satış fiyatları! Dolar ve euro ne zaman yükselecek?

    28 Ağustos dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel çapta düşüşe geçen dolar fiyatları dün güne 8,38 seviyelerinde başladı. Dolar kurunda 8.30’un aşağı kırılması ile 50 baz puanlık geri çekilme marjı gündeme gelebilir. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 28 Ağustos Cumartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    28 Ağustos Dolar ve euro ne zaman yükselecek?

    28 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın altıncı gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 28 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    28 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3427

    Dolar satış: 8,3443

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,8322

    Euro Satış: 9,8793
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        Haberler Ekonomi Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? 28 Ağustos canlı dolar alış satış fiyatları! Dolar ve euro ne zaman yükselecek?
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