Okul yemeğine 'özel' fiyat! Veliler isyan etti...





VELİLER DERT KÜPÜ



İşte velilerden gelen bazı şikayetler:



● Özel okullara 7-10 lira bandında yemek ücretleri ödüyoruz. Üstelik de zorunlu. Eğer yemek ücretini kabul etmezsen okula gidemiyorsun.



● Geçen yıldan yemek ücretini eksik iade ettiler. Bir de yeni eğitim yılı için fiyatları kabarttılar.



● Özel okul kitap ücretleri denetlenmeli, bir standarda bağlanmalı, yemek zorunlu olmaktan çıkartılmalı.







SERVİSLERE OTURMA LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Buna göre; servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak. Okul servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.