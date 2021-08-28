Öğretmenlik başvuru şartları genişletildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

(MEB), öğretmenlikiçin başvuru şartlarınıgenişletti. Bakanlık,YükseköğretimKurulu (YÖK)işbirliğiyle açılanveya açılacak olanÖğretmenlik MeslekBilgisi Tezsiz YüksekLisans programı ya dapedagojik formasyoneğitimi sertifikasıprogramını başarıylatamamlayanların öğretmenliğebaşvurabileceğini kaydetti.20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos- 2 Eylül'de alınacak. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları ise 3 Eylül'de duyurulacak.