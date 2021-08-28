Öğretmenlik başvuru şartları genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlik için başvuru şartlarını genişletti. Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini kaydetti.
20 BİN ATAMADA TERCİH ZAMANI
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos- 2 Eylül'de alınacak. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları ise 3 Eylül'de duyurulacak.
20 BİN ATAMADA TERCİH ZAMANI
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos- 2 Eylül'de alınacak. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları ise 3 Eylül'de duyurulacak.