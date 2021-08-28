Kiralık evler cep yakıyor

Kiralık konut piyasası hareketlendi. Türk Emlak Haber Ajansı konuyu detaylı şekilde araştırdı. Turyap temsilciliklerinden edinilen bilgilere göre; konu sadece öğrencilerle ilgili değil. Uzun zamandır çok fazla yeni konut yapılmaması da fiyatları artırırken, yüksek fiyatlı evleri alamayan vatandaşın tercihi mecburen kiralık ev oluyor. Piyasada uzun süredir devam eden kiralık daire kıtlığı bir anda öğrencilerin yoğun talebi ile kesişirken, oluşan piyasada kiralarda bu sefer de öğrenci zammı oluştu.



ALTERNATİF ÇOK AZ

Turyap İstanbul Ortaköy Temsilcisi Vedat Ali Balcı, bölgede kiralık portföy bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Kiralık fiyatların neredeyse 2 katına çıkması sebebiyle daire değiştirme planı olanlar da yeni oluşan fiyatları görüp vazgeçiyor" diye konuştu. Kiraların yükselmesine rağmen kiralık ev alternatifinin çok kısıtlı olduğunu ifade eden Balcı, "Henüz öğrenciler de tam olarak gelmeye başlamadı. İlerleyen günlerde çok daha fazla problem olacak gibi görünüyor" dedi.