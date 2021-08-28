Kiralık evler cep yakıyor

Kiralık konut piyasası hareketlendi. Türk Emlak Haber Ajansı konuyu detaylı şekilde araştırdı. Turyap temsilciliklerinden edinilen bilgilere göre; konu sadece öğrencilerle ilgili değil. Uzun zamandır çok fazla yeni konut yapılmaması da fiyatları artırırken, yüksek fiyatlı evleri alamayan vatandaşın tercihi mecburen kiralık ev oluyor. Piyasada uzun süredir devam eden kiralık daire kıtlığı bir anda öğrencilerin yoğun talebi ile kesişirken, oluşan piyasada kiralarda bu sefer de öğrenci zammı oluştu.
ALTERNATİF ÇOK AZ
Turyap İstanbul Ortaköy Temsilcisi Vedat Ali Balcı, bölgede kiralık portföy bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Kiralık fiyatların neredeyse 2 katına çıkması sebebiyle daire değiştirme planı olanlar da yeni oluşan fiyatları görüp vazgeçiyor" diye konuştu. Kiraların yükselmesine rağmen kiralık ev alternatifinin çok kısıtlı olduğunu ifade eden Balcı, "Henüz öğrenciler de tam olarak gelmeye başlamadı. İlerleyen günlerde çok daha fazla problem olacak gibi görünüyor" dedi.
BİR GÜNDE TUTULUYOR
Turyap Acıbadem Temsilcisi Musa Deviren de şunları söyledi: "Sadece Acıbadem'i değil, Anadolu yakası hatta tüm İstanbul'u kapsayan aşırı bir kira artışı ve arz eksikliği ile karşı karşıyayız. Bitmiş bina stoğunun azalması, kentsel dönüşüm projelerinin tekrar canlanması, pandemi nedeniyle kapalı üniversitelerin yeniden açılacak olması, deprem endişeleri gibi nedenler kiralık konutlara talebi artırdı. Bölgemizde kira artışları yüzde 35-50 seviyesinde olup, bu oran sıfır projelerde daha da artıyor. Buna karşın arz ise gittikçe azalıyor, boş konutlar 1 gün içinde tutuluyor."
İZMİR'DE YÜZDE 50 YÜKSELİŞ
TURYAP Bornova Temsilcisi Hüseyin Atıcı, ev kiralamak isteyen öğrencilerin geçen yıla göre yüzde 50 kira artışları ile karşılaştığını anlatırken; Urla Temsilcisi Emre Koçyiğit de "Üniversite etrafında Gülbahçe mevkiinde olan kiralık 1+1 evlerin ortalama fiyatları bin 500-bin 750 lira civarında" dedi.
ANTALYA'DA BÜYÜK ARTIŞ
Kiralık konut sıkıntısının nedeninin sadece öğrenciler olmadığını, genelde bir sıkıntı olduğunu söyleyen TURYAP Antalya Temcilcisi İlker Ay, şöyle konuştu: "Fiyatlar yüzde 100 arttı diyebiliriz. Öğrencinin yaşayabileceği 1+1 daireler 2 bin lira civarında. 2+1'ler 3 bin, 3+1'ler 3 bin-5 bin lira."
KAYSERİ DE HAREKETLİ
TURYAP Kayseri Melikgazi Temsilcisi Cavid Özden, "Kiralık dairelerin 2019'a göre fiyat artışı yüzde 40'ları buldu. Tayin ve öğrenci talebi nedeni ile kiralık daire bulmakta zorlanıyoruz. Melikgazi'de fiyatlar bin-10 bin lira arasında. Ortalama fiyatlar bin 500-3 bin lira arasında seyrediyor" dedi.
ANKARA'DA TAVAN YAPTI
Başkent Ankara da kiralık konutlar bakımından oldukça sıkıntılı günler yaşıyor. Turyap Ankara Tunalı Hilmi Temsilcisi Tolga Sözer, pandemi nedeniyle birçok yurdun kapandığını belirterek, "Mevcut kalan yurtlar da fiyatlarına 1.5 yıl öncesine göre yüzde 100'e yakın artış yaptı" diye konuştu.