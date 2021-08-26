Memura 617 TL aile yardımı

Toplu sözleşme kapsamında memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Eş yardımında gösterge rakamı geçtiğimiz toplu sözleşmede 2134'ten 2273'te yükseltilmişti. 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2 yıl daha 2273 gösterge rakamı uygulanacak. Aile yardımı memur maaş katsayısıyla yükselecek.

6 AYDA BİR ARTIŞ

Toplu sözleşmede belirlenen zam oranları kapsamında çalışmayan eş için ödenen yardım 408,67 liradan Ocak 2022'de 429,10, Temmuz 2022'de 459,14, Ocak 2023'te 495,87, Temmuz 2023'te ise 525,62 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası çocuk yardımı da 89,90 liradan Ocak 2022'e 94,40, Temmuz 2022'de 101, Ocak 2023'te 109,08, Temmuz 2023'te 115,63 liraya yükselecek. Halen eşi çalışmayan 6 yaş altı 2 çocuğu olan memur aylık 588,47 lira aile yardımı alıyorken, bu ödeme Ocak 2022'de 617,90, Temmuz 2023'te 756,88 liraya ulaşacak.

ENGELLİYE % 50 ZAMLI

Aile yardımı ödeneği en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 zamlı ödenecek. Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de geriye dönük 3 aylık dönem için imkan sağlandı.