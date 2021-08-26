Alev döngüsü ateş aldı! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Roket moduna geçip aniden patladı!

Roket moduna geçip birdenbire fırladı! Alev döngüsü harlanacak. Ülkemizde para birimi olan yurttaşların sık sık tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini itimat edilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla pek çok cazip öneri sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep çevrimiçi talep oluşturacak. Peki 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
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Faiz: %19,60
Net Kazanç: 522,38 TL
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