26 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,84
|19,12
|3,77
|Logo Yazılım
|39,90
|38,84
|2,73
|Çimsa
|25,70
|25,04
|2,64
|Aksa Enerji
|14,50
|14,13
|2,62
|Hektaş
|8,52
|8,31
|2,53
|Torunlar GMYO
|4,09
|4,00
|2,25
|Türk Hava Yolları
|12,78
|12,50
|2,24
|Bera Holding
|9,69
|9,49
|2,11
|Alkim Kimya
|14,98
|14,70
|1,90
|Esenboğa Elektrik
|33,90
|33,30
|1,80
|İndeks Bilgisayar
|6,27
|6,17
|1,62
|Sabancı Holding
|10,31
|10,17
|1,38
|Petkim
|6,20
|6,12
|1,31
|Deva Holding
|23,58
|23,28
|1,29
|Koç Holding
|23,76
|23,46
|1,28
|Enka İnşaat
|10,34
|10,21
|1,27
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,58
|1,27
|Parsan
|26,84
|26,54
|1,13
|Pegasus
|72,55
|71,80
|1,04
|ASELSAN
|15,89
|15,73
|1,02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,28
|4,37
|-2,06
|Kervan Gıda
|16,58
|16,89
|-1,84
|MLP Sağlık
|24,84
|25,16
|-1,27
|Migros Ticaret
|35,36
|35,80
|-1,23
|Verusa Holding
|45,06
|45,56
|-1,10
|Galatasaray Sportif
|3,65
|3,69
|-1,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,48
|6,55
|-1,07
|Erbosan
|136,50
|137,90
|-1,02
|Türk Traktör
|168,90
|170,00
|-0,65
|Brisa
|21,62
|21,72
|-0,46
|Otokar
|323,60
|325,00
|-0,43
|Türkiye Sigorta
|4,86
|4,88
|-0,41
|Vestel Beyaz Eşya
|48,66
|48,86
|-0,41
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|12,37
|-0,32
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,74
|-0,27
|Fenerbahçe Futbol
|34,22
|34,30
|-0,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,02
|42,10
|-0,19
|Enerjisa Enerji
|10,89
|10,91
|-0,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|8,84
|-0,11
|Gübre Fabrikaları
|51,85
|51,90
|-0,10