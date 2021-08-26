26 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 19,84 19,12 3,77 Logo Yazılım 39,90 38,84 2,73 Çimsa 25,70 25,04 2,64 Aksa Enerji 14,50 14,13 2,62 Hektaş 8,52 8,31 2,53 Torunlar GMYO 4,09 4,00 2,25 Türk Hava Yolları 12,78 12,50 2,24 Bera Holding 9,69 9,49 2,11 Alkim Kimya 14,98 14,70 1,90 Esenboğa Elektrik 33,90 33,30 1,80 İndeks Bilgisayar 6,27 6,17 1,62 Sabancı Holding 10,31 10,17 1,38 Petkim 6,20 6,12 1,31 Deva Holding 23,58 23,28 1,29 Koç Holding 23,76 23,46 1,28 Enka İnşaat 10,34 10,21 1,27 Zorlu Enerji 1,60 1,58 1,27 Parsan 26,84 26,54 1,13 Pegasus 72,55 71,80 1,04 ASELSAN 15,89 15,73 1,02

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: