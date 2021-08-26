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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 14:45
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    • 26.08.2021 14:45
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    26 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    26 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 26 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    26 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa 19,84 19,12 3,77
    Logo Yazılım 39,90 38,84 2,73
    Çimsa 25,70 25,04 2,64
    Aksa Enerji 14,50 14,13 2,62
    Hektaş 8,52 8,31 2,53
    Torunlar GMYO 4,09 4,00 2,25
    Türk Hava Yolları 12,78 12,50 2,24
    Bera Holding 9,69 9,49 2,11
    Alkim Kimya 14,98 14,70 1,90
    Esenboğa Elektrik 33,90 33,30 1,80
    İndeks Bilgisayar 6,27 6,17 1,62
    Sabancı Holding 10,31 10,17 1,38
    Petkim 6,20 6,12 1,31
    Deva Holding 23,58 23,28 1,29
    Koç Holding 23,76 23,46 1,28
    Enka İnşaat 10,34 10,21 1,27
    Zorlu Enerji 1,60 1,58 1,27
    Parsan 26,84 26,54 1,13
    Pegasus 72,55 71,80 1,04
    ASELSAN 15,89 15,73 1,02

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 4,28 4,37 -2,06
    Kervan Gıda 16,58 16,89 -1,84
    MLP Sağlık 24,84 25,16 -1,27
    Migros Ticaret 35,36 35,80 -1,23
    Verusa Holding 45,06 45,56 -1,10
    Galatasaray Sportif 3,65 3,69 -1,08
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,48 6,55 -1,07
    Erbosan 136,50 137,90 -1,02
    Türk Traktör 168,90 170,00 -0,65
    Brisa 21,62 21,72 -0,46
    Otokar 323,60 325,00 -0,43
    Türkiye Sigorta 4,86 4,88 -0,41
    Vestel Beyaz Eşya 48,66 48,86 -0,41
    Şok Marketler Ticaret 12,33 12,37 -0,32
    Karsan Otomotiv 3,73 3,74 -0,27
    Fenerbahçe Futbol 34,22 34,30 -0,23
    Eczacıbaşı Yatırım 42,02 42,10 -0,19
    Enerjisa Enerji 10,89 10,91 -0,18
    Selçuk Ecza Deposu 8,83 8,84 -0,11
    Gübre Fabrikaları 51,85 51,90 -0,10

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    Haberler Ekonomi 26 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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