Elektrik üretimi rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

EYLÜL SEVİNCİ

Çeşmeli turizmciler Eylül rezervasyonlarından da memnun. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Eylül ayında rezervasyonlarımız yüzde 50-60'ları bulmuş durumda. Şu anda Eylül ayının ortasına kadar olan süreçte yüzde 60'ları görüyoruz. Ekim'de de doluluklarımızın yüzde 50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Eylül ayı rezervasyonlarının artarak devam ettiğini ifade ederek, "Eylül ayı, şu an için yüzde 60-65 bandında. Eylül gelene kadar bu rakamlar daha da artacaktır" diye konuştu.