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    Elektrik üretimi rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz'da elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak rekor kırdığını bildirdi. Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği Temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14.8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı. Rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34, güneşten elektrik üretimi bin 555, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.

    Elektrik üretimi rekor kırdı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz'da elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak rekor kırdığını bildirdi. Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği Temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14.8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı. Rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34, güneşten elektrik üretimi bin 555, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.

    YAŞLILAR ŞOFÖRLERDEN ŞİKAYETÇİ
    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken mağduriyet yaşadığını söyleyerek, yetkililerden bu hakkın kullanımını engelleyenlerin cezalandırmasını istedi. Yazıcıoğlu, "Son zamanlarda bu hakkın yaşlılarımıza kullandırılmadığı, toplu taşıma araç şoförlerinin yaşlılarımızı durakta görüp durmadığı ya da araçtan zorla indirdiği yönündeki şikayetler çoğaldı" dedi.

    EYLÜL SEVİNCİ
    Çeşmeli turizmciler Eylül rezervasyonlarından da memnun. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Eylül ayında rezervasyonlarımız yüzde 50-60'ları bulmuş durumda. Şu anda Eylül ayının ortasına kadar olan süreçte yüzde 60'ları görüyoruz. Ekim'de de doluluklarımızın yüzde 50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Eylül ayı rezervasyonlarının artarak devam ettiğini ifade ederek, "Eylül ayı, şu an için yüzde 60-65 bandında. Eylül gelene kadar bu rakamlar daha da artacaktır" diye konuştu.

        GOLF SEZONU BAŞLIYOR
        Turizmciler, golfte Eylül'de başlayacak yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Sektör, aşılama oranının artmasıyla bu yıl 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, "Geçen yıl misafirde yüzde 80'lere varan düşüş yaşadık. Aşılamanın artması pozitif etki yaptı" dedi. Golfün geliri yüksek kitleye hitap ettiğini belirten Şahin, "Yüksek sezonda golf için gelen turistin harcaması bin 500 euroya kadar çıkıyor" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Elektrik üretimi rekor kırdı (Ekonomi haberleri)
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