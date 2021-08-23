Elektrik üretimi rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz'da elektrik üretiminin 30 bin gigavatsaati aşarak rekor kırdığını bildirdi. Yenilenebilir enerjide de rekorların yenilendiği Temmuz ayında, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 14.8 oldu. Lisanssız elektrik üretimi ise 1406 gigavatsaate ulaştı. Rüzgardan elektrik üretimi 3 bin 34, güneşten elektrik üretimi bin 555, biyokütleden elektrik üretimi ise 632 gigavatsaat olarak kayıtlara geçti.
YAŞLILAR ŞOFÖRLERDEN ŞİKAYETÇİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken mağduriyet yaşadığını söyleyerek, yetkililerden bu hakkın kullanımını engelleyenlerin cezalandırmasını istedi. Yazıcıoğlu, "Son zamanlarda bu hakkın yaşlılarımıza kullandırılmadığı, toplu taşıma araç şoförlerinin yaşlılarımızı durakta görüp durmadığı ya da araçtan zorla indirdiği yönündeki şikayetler çoğaldı" dedi.
EYLÜL SEVİNCİ
Çeşmeli turizmciler Eylül rezervasyonlarından da memnun. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Eylül ayında rezervasyonlarımız yüzde 50-60'ları bulmuş durumda. Şu anda Eylül ayının ortasına kadar olan süreçte yüzde 60'ları görüyoruz. Ekim'de de doluluklarımızın yüzde 50'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Eylül ayı rezervasyonlarının artarak devam ettiğini ifade ederek, "Eylül ayı, şu an için yüzde 60-65 bandında. Eylül gelene kadar bu rakamlar daha da artacaktır" diye konuştu.