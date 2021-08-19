Turizm Bakanlığı Akdeniz’deki en güzel plajları seçti: Kaputaş, Patara, Kleopatra...

Kleopatra Plajı, Antalya'nın doğu kıyısında altın kumlarıyla ünlü. Adını Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki bu kumsal, Akdeniz güneşi altında ısınmak ve ardından masmavi denizde serinlemek için şahane bir alternatif.

KAPUTAJ

Antalya'nın en batısında Kaş yakınlarında yer alan Kaputaş Plajı, birçok tanıtım posterine konu oldu, turistlerin gözdesi haline geldi. Tablo gibi güzelliği sayesinde ne kadar sapa bir yerde olursa olsun kesinlikle görülmeye değer.

PATARA

Kaş ve Kalkan'a yakın Patara'nın göz alabildiğine uzanan plajı 20 km uzunluğunda. Patara Antik Kenti'nin hemen yanında. Sığ suları, yumuşak kumları ve altın rengi sahili ile Patara Plajı sadece güneşi arayanlar için değil, Caretta Caretta deniz kaplumbağaları için de eşsiz bir varış noktası.

KIZKALESİ

Mersin'de bulunan mavi bayraklı Kızkalesi, Akdeniz'in en çok tercih edilen plajları arasında. Kıyıdan 50 metre mesafede bile derinleşmeyen sığ suları sayesinde çocuklu ailelerin denizin tadını çıkarmalarını sağlıyor. Meraklıları için Kız Kalesi'ni bisiklet kiralayıp keşfetme seçeneği de var.

ÇEVLİK

Hatay'da bulunan 14 km uzunluğundaki Çevlik, altın rengi kumları ve sığ suları ile ünlü. İnsan elinden çıkmış ilk tünel olan Titus Tüneli'ne oldukça yakın mesafede bulunuyor. Tarih tutkunları, Piera Antik Kenti kalıntılarını görmek için Çevlik Köyü'ne gitmeli.