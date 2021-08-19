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    Turizm Bakanlığı Akdeniz’deki en güzel plajları seçti: Kaputaş, Patara, Kleopatra...

    Akdeniz sahil şeridindeki en güzel 5 plajı seçen Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında bu listeyi yayınladı. Listede ise Kaputaş, Patara, Kleopatra gibi plajlar yer aldı. İşte tatile gitmeden önce bakmanız gereken o liste.

    Burak Erdem Çelik
    5’i bir yerde

    Kleopatra Plajı, Antalya'nın doğu kıyısında altın kumlarıyla ünlü. Adını Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Yaklaşık 2 km uzunluğundaki bu kumsal, Akdeniz güneşi altında ısınmak ve ardından masmavi denizde serinlemek için şahane bir alternatif.

    KAPUTAJ
    Antalya'nın     en batısında Kaş yakınlarında yer alan Kaputaş Plajı, birçok tanıtım posterine konu oldu, turistlerin gözdesi haline geldi. Tablo gibi güzelliği sayesinde ne kadar sapa bir yerde olursa olsun kesinlikle görülmeye değer.

    PATARA
    Kaş     ve Kalkan'a yakın Patara'nın göz alabildiğine uzanan plajı 20 km uzunluğunda. Patara Antik Kenti'nin hemen yanında. Sığ suları, yumuşak kumları ve altın rengi sahili ile Patara Plajı sadece güneşi arayanlar için değil, Caretta Caretta deniz kaplumbağaları için de eşsiz bir varış noktası.

    KIZKALESİ
    Mersin'de bulunan mavi bayraklı Kızkalesi, Akdeniz'in en çok tercih edilen plajları arasında. Kıyıdan 50 metre mesafede bile derinleşmeyen sığ suları sayesinde çocuklu ailelerin denizin tadını çıkarmalarını sağlıyor. Meraklıları için Kız Kalesi'ni bisiklet kiralayıp keşfetme seçeneği de var.

    ÇEVLİK
    Hatay'da bulunan 14 km uzunluğundaki Çevlik, altın rengi kumları ve sığ suları ile ünlü. İnsan elinden çıkmış ilk tünel olan Titus Tüneli'ne oldukça yakın mesafede bulunuyor. Tarih tutkunları, Piera Antik Kenti kalıntılarını görmek için Çevlik Köyü'ne gitmeli.

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