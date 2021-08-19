Diş tedavisi rehberi

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürprizle karşılaşmamak için SGK'nın hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor. İşte tedavi rehberi...

8 İNPLANT HAKKI:

Kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen kemikte aşırı doku kaybı, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, dudak damak yarığına bağlı doku sorunlarında her çene için en fazla 4 adet implant tedavisinin ödemeleri karşılanıyor.

PROTEZDE YÜZDE 10 KATILIM PAYI:

Ağız protezleri için emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10, diğer kişiler için yüzde 20 katılım payı alınıyor. Vazife malulleri, gazilere sağlanacak sağlık hizmetlerinde protez katılım payı alınmıyor.

4 YIL SINIRI:

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri 4 yılda bir ödeniyor. Bazı hallerde bu süre de aranmıyor.

ENGELLİYE ÖZEL TEDAVİ:

Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavilerini devlet karşılıyor.

18 YAŞ ALTI:

Bu kişilerin ortodontik diş tedavisi sevk kuralları doğrultusunda; özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında SUT'ta yer alan bedeller üzerinden karşılanıyor.

HAZAL ATEŞ.