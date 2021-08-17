AVM’lerde verimlilik rekoru (Ekonomi haberleri)

Alışverış Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi verileri açıklandı. Ciro endeksi, Haziran 2021 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 101.3 oranında artarak 457 puana yükseldi. Haziran döneminde AVM'lerde son 4 yılın metrekare verimlilik endeksi rekoru kırıldı. Metrekare verimlilik endeksi bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 144.4 artarak 457 puana yükseldi.

START-UP'LARA DAVET VAR

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM, hayata geçireceği Spin-SUNUM programıyla, seçilecek start-up'ları 1 yıl boyunca himayesine alarak Ar-Ge ve altyapıdan pazara erişime kadar pek çok konuda destekleyecek. Nanoteknoloji üzerine odaklanmış start-up'ların başvurabileceği programla seçilecek start-up'lar, SUNUM ile işbirlikleri geliştirme ve yatırımcılarla tanışma fırsatı da bulabilecek. Programa başvurular, 30 Ağustos akşamına kadar, internetten doldurulacak form ile yapılabilecek.

SIGNIFY'DA 2 ÖNEMLİ ATAMA

Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren Signify'da 2 yeni atama yapıldı. Signify Türkiye ve Maghreb bölgelerinden sorumlu CEO Eran Görgen'in, Doğu Avrupa Bölge Başkanlığı ve CEO'luğu görevini üstleneceği ve çalışmalarını Polonya'da sürdüreceği açıklandı. Eran Görgen yeni göreviyle beraber, içinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Çekya, Romanya'nın da bulunduğu 27 ülkeden oluşan bir bölgenin sorumluluğunu üstlenmiş olacak. Eran Görgen'in yerine ise Saner Kırık, Signify Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapacak.

EVDEN TİCARETİN 5 FORMÜLÜ

PANDEMİ sürecinde evden e-ticaret yapmak üzere şahıs şirketi kurarak web sitesi açan girişimci sayısında artış yaşandı. Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, evden e-ticaret yapmak isteyenlerin şu noktalara dikkat etmelerini istedi:

ÖNCELİKLE şirket kurmak gerekiyor. Satılan ürünlerin faturalandırılması için kişinin vergi mükellefi olması zorunluluğu var.

ALTYAPI güvenilir olmalı.

NE satacağınıza karar verdikten sonra güvenilir ve her daim ulaşılabilir olan tedarikçiler bulmanız gerekecek. Tedarikçinin ürün portföyünün geniş olması işinizi ilk başlarda kolaylaştıracaktır.

KARGO süreçlerini iyi yönetmeyen e-ticaret firmaları hızla müşteri kaybeder. Profesyonel kargo firmalarından tek tek teklif alarak sizin için en avantajlı olanı seçmelisiniz.

SOSYAL medya bu işin olmazsa olmazı. e-ticaret için en çok kullanılan kanalları mutlaka kullanın.