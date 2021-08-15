Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı: 2021'in sıra dışı buluşları

Dünya pandemiyle boğuşurken mucitler boş durmadı. Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı... İşte onlardan bazıları...

EKRAN ALTI KAMERALAR: Selfie yani özçekim kamerasını direkt olarak telefon ekranının altına gizleyen bu teknoloji, ZTE, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar aracılığıyla kullanıma alındı.

ROBOT KÖPEK: Xiaomi'nin dört ayak üzerinde hareket edebilen robot köpeği Xiaomi CyberDog, 12 km/s hızda koşabiliyor. Robot, kendi başına hareket edebiliyor ve engelleri aşabiliyor.

UÇAN ARABALAR: Bu yıl ses getiren buluş Klein Vision imzalı AirCar oldu. Uçan otomobil 28 Haziran tarihinde şehirlerarası ilk uçuşunu yaptı.

AKILLI BABSTON: WeWALK; konum bulma, toplu taşıma kontrolü, sesli asistan, sesli uyarı gibi gelişmiş özelliklere sahip.

KATLANAN TELEFON: SAMSUNG Galaxy Z Flip3 kapaklı telefon bu sene katlanabilir özelliği de hayatımıza soktu.

UZAY TURİZMİ: Milyarder Richard Branson ve Jeff Bezos, uzay turizmini gerçeğe dönüştürdü. Uzay seyehati için bilet satışına da başlandı.