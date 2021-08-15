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    Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı: 2021'in sıra dışı buluşları

    Dünya pandemiyle boğuşurken mucitler boş durmadı. Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı... İşte onlardan bazıları...

    2021’in sıra dışı buluşları

    Dünya pandemiyle boğuşurken mucitler boş durmadı. Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı... İşte onlardan bazıları...

    EKRAN ALTI KAMERALAR: Selfie yani özçekim kamerasını direkt olarak telefon ekranının altına gizleyen bu teknoloji, ZTE, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar aracılığıyla kullanıma alındı.

    ROBOT KÖPEK: Xiaomi'nin dört ayak üzerinde hareket edebilen robot köpeği Xiaomi CyberDog, 12 km/s hızda koşabiliyor. Robot, kendi başına hareket edebiliyor ve engelleri aşabiliyor.

    UÇAN ARABALAR: Bu yıl ses getiren buluş Klein Vision imzalı AirCar oldu. Uçan otomobil 28 Haziran tarihinde şehirlerarası ilk uçuşunu yaptı.

    AKILLI BABSTON: WeWALK; konum bulma, toplu taşıma kontrolü, sesli asistan, sesli uyarı gibi gelişmiş özelliklere sahip.

    KATLANAN TELEFON: SAMSUNG Galaxy Z Flip3 kapaklı telefon bu sene katlanabilir özelliği de hayatımıza soktu.

    UZAY TURİZMİ: Milyarder Richard Branson ve Jeff Bezos, uzay turizmini gerçeğe dönüştürdü. Uzay seyehati için bilet satışına da başlandı.

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    Haberler Ekonomi Teknoloji dünyası bu yıl hayatımıza ilk kez giren ilginç yenilikleri ortaya çıkardı: 2021'in sıra dışı buluşları
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