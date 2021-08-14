Devlet tüp bebek tedavisini karşılayacak: SGK hangi şartlarda karşılıyor? Katılım payı alınıyor mu?

Tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanıyor. Kadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı. Uygulamanın yapıldığı merkezin kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olması, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı olması gerekiyor.