Devlet tüp bebek tedavisini karşılayacak: SGK hangi şartlarda karşılıyor? Katılım payı alınıyor mu?

Türkiye, en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alırken, dünyada her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor.
Türkiye'de yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde tüp bebek tedavisi sınırsız destekleniyor. Avrupa'da her 100 bebekten 4'ü tüp bebek. Sosyal Güvenlik Kurumu, binlerce çiftin tüp bebek tedavisinde devlet desteğine yönelik merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte merak edilenler:
Tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanıyor. Kadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı. Uygulamanın yapıldığı merkezin kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olması, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı olması gerekiyor.