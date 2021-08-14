14 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar alacaklar dikkat! Bu seviyeler...

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,7858

Pound satış: 11,8532

DOLAR ALACAKLAR DİKKAT! BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

"Bundan sonraki süreçte dolar için 8.40'ın altı seviyeler alım imkanı doğurabilir ancak bu tabi doları yatırım olarak değil, dolar borcu olanlar ya da yurt dışı dolar taahhüdü olanlar tarafından alınmalı. Vatandaşların dolara yatırım yapmamaları, hala yüksek reel faiz veren TL'ye yatırım yapmaları daha uygun olacaktır.