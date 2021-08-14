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    • Ekonomi
    • 14.08.2021 08:58
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    • 14.08.2021 08:58
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    14 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar alacaklar dikkat! Bu seviyeler...

    14 Ağustos Cumartesi dolar ve euro ne kadar oldu? Hafta sonunun gelmesiyle birlikte yatırımcılar dolar ve euro fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Dün dolar 8,56 sevilerinde güne başladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? 14 Ağustos Cumartesi döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    14 Ağustos CANLI döviz kuru: Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar?

    14 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Hafta sonu döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 13 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    14 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5163

    Dolar satış: 8,5179

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0084

    Euro Satış: 10,0965

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,7858

        Pound satış: 11,8532

        DOLAR ALACAKLAR DİKKAT! BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

        "Bundan sonraki süreçte dolar için 8.40'ın altı seviyeler alım imkanı doğurabilir ancak bu tabi doları yatırım olarak değil, dolar borcu olanlar ya da yurt dışı dolar taahhüdü olanlar tarafından alınmalı. Vatandaşların dolara yatırım yapmamaları, hala yüksek reel faiz veren TL'ye yatırım yapmaları daha uygun olacaktır.
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