Çiftlere bebek desteği

Türkiye, en fazla tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

Yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Evli olup çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalılarının tüp bebek tedavisi 3 deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanıyor.

Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. İşte tedavide devlet desteğine ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

● SGK HANGİ ŞARTLARDA KARŞILIYOR?

Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması gerekiyor.

● KATILIM PAYI ALINIYOR MU?

Tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.

● KATILIM PAYI ALINMAYACAK HASTA GRUBU VAR MI?

Harp malullüğü aylığı almakta olanlar ve eşleri, malullük aylığı alan vazife malullerinin kendileri ile eşleri, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinden alınmıyor.

● EVLATLIK ÇOCUĞUMUZ VAR. TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN YARARLANABİLİR MİYİZ?

Tüp bebek tedavisinde evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmama koşulu bulunmuyor. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş çocuk olması tüp bebek tedavisi desteğinden yararlanmaya engel değildir.