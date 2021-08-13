13 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.455,00 0,33 -22,33 İş Bankası (C) 5,43 -0,18 -20,06 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 0,00 -22,54 İş Girişim 9,27 0,11 -51,08 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 14,41 0,77 -13,18 İş Yat. Ort. 2,78 0,36 -17,34 İşbir Holding 4.285,20 -2,16 56,53 Işık Plastik 38,64 1,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 5,68 -18,42 İttifak Holding 1,46 -0,68 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 18,07 -0,55 0,39 İzmir Demir Çelik 2,72 -0,37 -17,81 İzmir Fırça 6,20 9,93 11,51 Jantsa Jant Sanayi 71,35 0,21 72,14 Kafein Yazılım 25,62 0,47 20,06 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,34 -0,07 Kaplamin 26,54 -2,93 -21,48 Kardemir (A) 7,70 2,53 29,41 Kardemir (B) 7,72 3,07 46,49 Kardemir (D) 8,27 1,85 43,08 Karel Elektronik 33,08 0,36 43,45 Karsan Otomotiv 3,98 0,51 22,46 Karsu Tekstil 8,15 0,62 -4,68 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,49 4,33 Kartonsan 52,30 0,00 -44,76 Katmerciler Ekipman 3,03 -0,98 -1,62 Kent Gıda 198,00 0,00 -44,32 Kerevitaş Gıda 4,46 0,00 -32,22 Kervan Gıda 16,05 0,06 22,51 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,75 0,57 -30,28 Kızılbük GMYO 16,51 -0,42 Klimasan Klima 21,80 4,51 28,46 Koç Holding 22,94 1,06 12,16 Konfrut Gıda 16,99 -0,06 0,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,35 1,19 150,63 Konya Çimento 858,00 0,89 -24,07 Koray GMYO 7,89 -3,07 77,30 Kordsa Teknik Tekstil 24,24 -0,33 55,88 Koza Altın 104,60 0,00 8,17 Koza Madencilik 13,59 0,52 -12,27 Körfez GMYO 5,12 0,59 -11,72 Kristal Kola 1,32 2,33 -56,79 Kron Telekomünikasyon 46,20 4,62 25,41 Kuştur Kuşadası Turizm 206,00 0,05 30,96 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,39 -5,16 3,91 Kütahya Porselen 57,80 0,87 14,57 Kütahya Şeker 40,04 -1,38 Lider Faktoring 2,97 0,34 -12,90 Link Bilgisayar 30,72 0,66 -2,77 Logo Yazılım 38,66 -0,92 24,15 Lokman Hekim Sağlık 9,59 0,31 33,79 Lüks Kadife 46,08 -1,33 59,93 Makina Takım 3,06 0,33 -10,26 Manas Enerji Yönetimi 16,22 0,87 Marka Yatırım Holding 5,38 -3,24 -16,33 Marmaris Altınyunus 162,50 0,93 46,26 Marshall 236,90 0,89 -22,76 Martı GMYO 1,07 0,00 -58,10 Martı Otel 1,67 0,60 -21,60 Matriks Bilgi Dağıtım 33,60 1,39 Mavi Giyim 56,35 1,53 9,19 Mazhar Zorlu Holding 36,70 2,63 16,58 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 34,12 1,73 Mega Polietilen 6,01 -0,50 -21,54 Menderes Tekstil 2,10 0,96 -32,04 Mercan Kimya 9,73 0,41 Merit Turizm 16,00 0,06 54,45 Merko Gıda 4,99 0,40 -42,25 Metemtur Yatırım 3,77 0,00 -53,37 Metro Holding 1,54 1,32 -25,96 Metro Petrol ve Tesisleri 2,34 -0,43 -19,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,79 0,56 -23,18 Migros Ticaret 36,40 -0,98 -14,95 Milpa 4,32 -3,57 -6,09 Mistral GMYO 4,22 1,20 -10,40 MLP Sağlık 24,42 -0,33 22,90 MMC San. Ve Tic. Yat. 5,57 0,00 21,09 Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj 7,36 -0,41 -37,89 Mondi Tire Kutsan 8,26 -0,48 8,68 Naturel Enerji 36,94 -0,43 4,03 Naturelgaz 7,90 -0,13 Net Holding 3,82 0,53 11,37 Netaş Telekom. 18,05 0,06 -35,72 Niğbaş Niğde Beton 11,14 1,92 -78,58 Nuh Çimento 38,20 1,27 -20,46 Nurol GMYO 16,48 -1,08 126,06 Odaş Elektrik 1,35 0,00 -53,82 Orge Enerji Elektrik 6,03 -0,17 30,73 Orma Orman Mahsulleri 30,02 3,52 103,94 Osmanlı Menkul 22,42 -0,80 -27,30 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,00 -17,20 Otokar 340,40 -0,93 11,87 Oyak Çimento 6,87 -0,29 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,07 -1,12 2,43 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,84 0,59 Oylum Sınai Yatırımlar 4,06 1,00 -13,80 Özak GMYO 4,31 6,16 -15,49 Özbal Çelik Boru 11,93 -3,48 82,14 Özderici GMYO 1,50 2,74 -32,43 Özerden Plastik 7,98 1,01 -11,33 Pamukova Elektrik 32,34 0,19 51,69 Panora GMYO 6,32 -0,16 5,99 Papilon Savunma 14,88 0,07 -34,56 Park Elek.Madencilik 4,79 1,48 -10,80 Parsan 28,36 0,71 16,71 Pegasus 71,00 0,92 -4,83 Peker GMYO 0,93 -1,06 -60,24 Penguen Gıda 3,07 -0,32 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 60,45 1,68 Pera GMYO 1,48 0,68 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,26 0,17 26,90 Petkim 5,95 0,17 19,48 Petrokent Turizm 2.036,90 1,54 124,72 Pınar Et Ve Un 16,62 0,12 -24,05 Pınar Su 7,49 -1,32 0,81 Pınar Süt 16,80 0,66 -25,50 Plastikkart 17,77 -0,22 22,98 Polisan Holding 2,76 1,10 -28,21 Politeknik Metal 343,10 0,56 -15,43 Prizma Press Matbaacılık 4,98 -0,40 -9,12 QNB Finans Fin. Kir. 77,30 1,71 -38,31 QNB Finansbank 40,06 0,00 -43,06 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,81 0,39 Ral Yatırım Holding 4,36 -0,68 -1,80 Ray Sigorta 9,95 0,61 -35,60 Reysaş GMYO 4,98 0,00 -8,62 Reysaş Lojistik 4,14 0,24 -19,98 Rhea Girişim 1,87 0,54 -49,73 Rodrigo Tekstil 16,02 4,03 16,85 Royal Halı 3,23 0,62 -6,10 RTA Laboratuvarları 20,56 -0,10 -32,10 Sabancı Holding 9,87 -0,70 -10,48 Safkar Ege Soğutmacılık 9,51 3,15 -12,59 Sanel Mühendislik 4,68 0,21 36,84 Sanifoam Sünger 20,74 1,87 52,50 Sanko Pazarlama 10,23 -0,39 10,38 Saray Matbaacılık 4,16 -0,72 -52,57 Sarkuysan 12,30 0,82 41,42 Sasa Polyester 28,54 -0,56 90,46 Say Yenilenebilir Enerji 24,66 4,67 189,78 Sekuro Plastik 22,10 0,09 58,31 Selçuk Ecza Deposu 8,75 3,43 -34,86 Selçuk Gıda 6,21 1,64 24,70 Selva Gıda Sanayi 7,13 -1,11 Senkron Güvenlik 28,52 -3,91 8,61 Serve Film Prodüksiyon 14,84 -0,07 -7,25 Servet GMYO 64,90 -0,15 -17,22 Seyitler Kimya 16,23 -1,64 20,55 Silverline Endüstri 5,64 0,36 -34,42 Sinpaş GMYO 3,98 0,00 -4,78 Smartiks Yazılım 5,68 -0,18 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 21,78 -0,09 -17,30 Söktaş 2,33 7,37 -28,32 Sönmez Filament 38,74 -0,15 -44,81 Sönmez Pamuklu 13,49 -0,07 -43,79 Sumaş Suni Tahta 76,75 4,21 49,76 Şeker Fin. Kir. 5,44 -0,55 -15,00 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,53 1,31 19,14 Şok Marketler Ticaret 12,07 -0,66 -3,29 T. Halk Bankası 4,65 0,00 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,79 0,00 -36,28 T.S.K.B. 1,31 0,77 -24,99 T.Tuborg 16,95 0,00 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,92 -0,31 146,15 Tat Gıda 8,81 0,69 -23,80 TAV Havalimanları 23,60 2,43 10,80 Taze Kuru Gıda 205,90 -0,53 -4,81 Tek-Art Turizm 1,42 0,00 -29,70 Tekfen Holding 14,66 -2,59 -10,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,70 0,00 -22,63 Temapol Polimer Plastik 15,90 -1,24 38,26 TGS Dış Ticaret 14,18 0,28 11,57 Tofaş Oto. Fab. 41,96 0,87 35,74 Torunlar GMYO 3,63 0,83 -6,92 Trabzon Liman 28,80 -0,28 -10,34 Trabzonspor Sportif 3,42 -0,87 40,16 Trend GMYO 6,68 -0,74 -46,86 TSKB GMYO 3,31 -1,19 -42,43 Tuğçelik 13,28 -0,38 64,36 Tukaş 6,69 0,75 -30,96 Turcas Petrol 3,40 -0,87 -29,90 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 -0,30 Turkcell 15,48 -0,71 1,20 Tümosan Motor ve Traktör 17,59 1,09 25,02 Tüpraş 99,45 1,17 -7,92 Türk Hava Yolları 12,41 -0,16 -3,87 Türk İlaç Serum 15,01 1,83 Türk Prysmian Kablo 11,77 1,29 -2,42 Türk Telekom 6,85 0,88 -15,35 Türk Traktör 179,50 3,16 5,36 Türker Proje Gayrimenkul 117,80 -0,51 4,34 Türkiye Sigorta 4,83 -0,21 -21,82 Ufuk Yatırım 16,32 5,97 21,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,86 1,31 -8,96 Ulusoy Elektrik 54,10 0,09 5,36 Ulusoy Un Sanayi 5,06 0,80 -0,56 Umpaş Holding 1,19 3,48 -54,41 Uşak Seramik 1,89 0,00 -19,23 Utopya Turizm 18,91 -0,47 -51,26 Uzertaş Boya 33,32 0,36 -41,13 Ülker Bisküvi 19,74 -1,60 -11,55 Ünlü Yatırım Holding 5,12 -0,19 Vakıf Fin. Kir. 9,10 1,56 167,02 Vakıf GMYO 1,47 0,68 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,96 2,05 -5,43 Vakıflar Bankası 3,51 -0,28 -25,48 Vakko Tekstil 10,52 -0,28 67,88 Vanet Gıda 5,32 0,00 -31,18 VBT Yazılım 22,08 -2,21 Verusa Holding 46,34 -0,04 2,79 Verusaturk Girisim 22,08 -1,43 69,22 Vestel 29,38 0,07 50,45 Vestel Beyaz Eşya 47,14 0,21 26,12 Viking Kağıt 7,60 9,99 -15,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 -0,40 -16,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,06 0,52 -14,18 Yataş 13,35 -0,37 -7,61 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,73 0,81 -15,23 Yeni Gimat GMYO 13,68 -0,07 18,01 Yeşil GMYO 0,98 0,00 -28,99 Yeşil Yapı 1,11 0,00 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,15 -0,46 -49,72 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.024,40 -7,36 -29,33 Yonga Mobilya 21,00 0,00 -29,50 Yükselen Çelik 5,67 1,25 8,37 Yünsa 11,40 3,64 -17,94 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,61 -0,62 -36,34

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: