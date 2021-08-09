Borsa İstanbul 1400 seviyesinin üzerine çıktı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son iki haftada olumlu geçen bilanço döneminin de katkısıyla hızla yükselerek 1400 seviyesinin üzerine çıktı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3 artışla 1.434,76 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.400 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da banka hisselerinde iskontonun sürdüğünü ifade eden Maviş, "BIST 100 endeksini sanayi hisseleri taşıyor. Sanayi endeksinde 2700 seviyesi ana hedef noktası" dedi.

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Fed'in Haziran ayı toplantısından sonra altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını belirterek, "Fed'in sıkılaştırma yapacağı ihtimali ons altını baskılıyor" dedi.