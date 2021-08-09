9 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|341,50
|315,10
|8,38
|Borusan Mannesmann
|27,60
|26,20
|5,34
|Nuh Çimento
|39,84
|38,06
|4,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,70
|41,06
|3,99
|Global Yatırım Holding
|2,39
|2,30
|3,91
|Ege Gübre
|184,70
|178,20
|3,65
|Şişe Cam
|8,27
|8,00
|3,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,94
|24,24
|2,89
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|36,00
|2,61
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,49
|2,29
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,37
|2,19
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,36
|38,52
|2,18
|Karsan Otomotiv
|4,01
|3,93
|2,04
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|30,20
|1,92
|Petkim
|5,87
|5,76
|1,91
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,72
|1,88
|Türkiye Sigorta
|4,88
|4,79
|1,88
|Türk Traktör
|181,90
|178,80
|1,73
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|73,30
|1,71
|Kartonsan
|53,95
|53,05
|1,70
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,57
|1,62
|-3,09
|Erbosan
|148,10
|151,80
|-2,44
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|3,11
|-1,93
|Gözde Girişim
|5,70
|5,78
|-1,38
|Koza Madencilik
|13,76
|13,92
|-1,15
|RTA Laboratuvarları
|21,10
|21,28
|-0,85
|Hedef Girişim
|2,69
|2,71
|-0,74
|Ford Otosan
|176,00
|177,30
|-0,73
|SASA Polyester
|29,60
|29,80
|-0,67
|Koza Altın
|107,00
|107,70
|-0,65
|Ereğli Demir Çelik
|20,68
|20,80
|-0,58
|İpek Doğal Enerji
|11,89
|11,95
|-0,50
|Koç Holding
|20,90
|20,98
|-0,38
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|12,01
|-0,33
|Vakıflar Bankası
|3,53
|3,54
|-0,28
|Kervan Gıda
|16,32
|16,35
|-0,18
|Enerjisa Enerji
|10,52
|10,53
|-0,09
|Bim Mağazalar
|64,45
|64,50
|-0,08