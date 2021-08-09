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    • Ekonomi
    • 09.08.2021 15:38
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    • 09.08.2021 15:38
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    9 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    9 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 9 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    9 Ağustos Borsa İstanbul’da en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Yatırım Pazarlama 341,50 315,10 8,38
    Borusan Mannesmann 27,60 26,20 5,34
    Nuh Çimento 39,84 38,06 4,68
    Eczacıbaşı Yatırım 42,70 41,06 3,99
    Global Yatırım Holding 2,39 2,30 3,91
    Ege Gübre 184,70 178,20 3,65
    Şişe Cam 8,27 8,00 3,37
    Kordsa Teknik Tekstil 24,94 24,24 2,89
    Fenerbahçe Futbol 36,94 36,00 2,61
    Torunlar GMYO 3,57 3,49 2,29
    Odaş Elektrik 1,40 1,37 2,19
    Tofaş Oto Fabrikası 39,36 38,52 2,18
    Karsan Otomotiv 4,01 3,93 2,04
    Esenboğa Elektrik 30,78 30,20 1,92
    Petkim 5,87 5,76 1,91
    Galatasaray Sportif 3,79 3,72 1,88
    Türkiye Sigorta 4,88 4,79 1,88
    Türk Traktör 181,90 178,80 1,73
    Jantsa Jant Sanayi 74,55 73,30 1,71
    Kartonsan 53,95 53,05 1,70

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Albaraka Türk 1,57 1,62 -3,09
    Erbosan 148,10 151,80 -2,44
    İş Finansal Kiralama 3,05 3,11 -1,93
    Gözde Girişim 5,70 5,78 -1,38
    Koza Madencilik 13,76 13,92 -1,15
    RTA Laboratuvarları 21,10 21,28 -0,85
    Hedef Girişim 2,69 2,71 -0,74
    Ford Otosan 176,00 177,30 -0,73
    SASA Polyester 29,60 29,80 -0,67
    Koza Altın 107,00 107,70 -0,65
    Ereğli Demir Çelik 20,68 20,80 -0,58
    İpek Doğal Enerji 11,89 11,95 -0,50
    Koç Holding 20,90 20,98 -0,38
    Şok Marketler Ticaret 11,97 12,01 -0,33
    Vakıflar Bankası 3,53 3,54 -0,28
    Kervan Gıda 16,32 16,35 -0,18
    Enerjisa Enerji 10,52 10,53 -0,09
    Bim Mağazalar 64,45 64,50 -0,08

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    Haberler Ekonomi 9 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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