9 Ağustos 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Binlerce kişi akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi yaşanan değişimleri takip ediyor. Cuma kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü. Peki, 9 Haziran 2021 anlık altın fiyatları kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin piyasa öngörülerini geride bırakması sonucu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden önce varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceği endişesinin değerli metallerde satış baskısını beraberinde getirdiğini bildirdi.

Altının ons fiyatının Asya piyasalarının sığ olduğu bir zamanda yaklaşık 80 dolar değer kaybederek 1.687 dolara kadar gerilediğini hatırlatan analistler, benzer bir fiyatlamanın gümüşün ons fiyatında da gerçekleştiğini aktardı.

Analistler, altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çekerek, söz konusu seviyelerin aşağı yönlü kırılmasının teknik olarak da satış baskısını artırdığını ifade etti.

Teknik açıdan 1.760 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.