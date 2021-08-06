Kızılbük GYO hisse ne zaman işlem görecek? Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Kızılbük GYO halka arz süreci tamamlanıyor. Kurumdan hisse alan vatandaşlar Kızılbük GYO halka arz sonuçları hakkında araştırma yapıyor. İzahnameye SPK'nın onay vermesiyle Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL miktar değeri kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek. Peki, Kızılbük GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
KIZILBÜK GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kızılbük GYO'nun halka arz sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak önümüzdeki hafta Kızılbük GYO hisselerinin işlem görmesi bekleniyor.
HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.
KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Kızılbük GYO" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.
Kızılbük GYO'nun mevcut ortağın sahip olduğu 60.000.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.