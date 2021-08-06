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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 10:31
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    • 06.08.2021 10:31
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    Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi?

    Milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor ve Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Taksitlerden dolayı ay içerisinde fark etmeden çok alışveriş yapanlar ay sonu ekstreleri gördüklerinde şaşırıyor ve ödemeleri de zorlaşıyor. Hal böyle olunca asgari tutarı ödemeyi tercih ediyorlar. Peki bu her zaman yapılabilir mi? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır?

    Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nakit vermedikleri için kartla alışveriş yapan milyonlarca vatandaştan borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı oldukça fazla ve asgari tutarı ödemekle yetiniyorlar. Peki bu durumda ne olur, banka faiz ekliyor mu ne kadar? İşte detaylar…

    KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

    Kredi kartı kullanan pek çok kişi, kredi kartının toplam borcunu ödemekte zorlanınca çareyi dönem borcu üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gerek en düşük miktarı ifade eden asgari ödeme tutarını ödemekte buluyor. Bu tutarın ödenmemesi halinde borçlu zor durumda kalabilir ve çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Bankaların yaptığı en büyük yaptırımlardan biri ise, bankanın borç için bildirim oluşturması sonucunda bu bilgiyi Kredi Kayıt Bürosuna göndererek kredi kartı sahibinin kredi notunun düşmesine neden olmasıdır.

    Kredi kartının asgari ödeme tutarını bulmak için dönem borcunun belli bir kısmı bulunarak hesaplama yapılır. Eskiden her borçlunun asgari ödeme tutarı, kredi kartı limitine göre belirleniyordu. Fakat şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısa adı ile BDDK tarafından alınan 30.03.2020 yılı tarihinde alınan bir karar ile kart sahibinin kart limitinden bağımsız olarak asgari ödeme tutarının sabit ödenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile birlikte tüm kart sahiplerine artık dönem borcunun %20'si oranında asgari ödeme tutarı uygulanıyor. Borçlarının tamamını ödemekte zorlanan kişiler asgari ödeme tutarını ödeyebiliyor.

        KREDİ KARTI ASGARİ TUTARI ÖDENİRSE FAİZ İŞLER Mİ?

        Evet bu tutar ödense bile kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam etmektedir. Burada görülen karımız sadece kredi puanlarımızın etkilenmemesi durumudur. Bu tutar yatırılmadığı durumda bir dahaki borç verme hizmetinde eksi durumda görünmekteyiz.

        Faiz oranları dönem borcundan ödenen miktara göre kalan borca uygulanmakla birlikte değişmektedir. Akdi faiz oranı, dönem borcuna en az ödeme tutarı oranında ya da daha fazla ödeme yapıldığında, kalan hesap bakiyesine işleyen orandır ve güncel olarak uygulanan akdi faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiştir.

        Var olan dönem borcuna asgari ödeme miktarından daha az bir para yatırıldığında ise kalan kısmın ödenmeyen miktarına gecikme faizi uygulanır. Güncel olarak uygulanan gecikme faizi oranı %2,09 olarak belirlenmiştir.

        Gecikme Faizi Üzerine Ne Tür Vergiler Uygulanır?

        Kredi kartıyla ilgili tüm ceza miktarlarından yasa gereği Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tutarları hesaplanmaktadır. İlgili banka tarafından Bu vergiler faiz tutarına eklenir ve kart sahibinden devlet adına tahsil edilir.
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        Haberler Ekonomi Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi?