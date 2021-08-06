Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Nakit vermedikleri için kartla alışveriş yapan milyonlarca vatandaştan borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı oldukça fazla ve asgari tutarı ödemekle yetiniyorlar. Peki bu durumda ne olur, banka faiz ekliyor mu ne kadar? İşte detaylar…
KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NEDİR, NASIL BELİRLENİR?
Kredi kartı kullanan pek çok kişi, kredi kartının toplam borcunu ödemekte zorlanınca çareyi dönem borcu üzerinden hesaplanan ve ödenmesi gerek en düşük miktarı ifade eden asgari ödeme tutarını ödemekte buluyor. Bu tutarın ödenmemesi halinde borçlu zor durumda kalabilir ve çeşitli yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir. Bankaların yaptığı en büyük yaptırımlardan biri ise, bankanın borç için bildirim oluşturması sonucunda bu bilgiyi Kredi Kayıt Bürosuna göndererek kredi kartı sahibinin kredi notunun düşmesine neden olmasıdır.
Kredi kartının asgari ödeme tutarını bulmak için dönem borcunun belli bir kısmı bulunarak hesaplama yapılır. Eskiden her borçlunun asgari ödeme tutarı, kredi kartı limitine göre belirleniyordu. Fakat şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısa adı ile BDDK tarafından alınan 30.03.2020 yılı tarihinde alınan bir karar ile kart sahibinin kart limitinden bağımsız olarak asgari ödeme tutarının sabit ödenmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile birlikte tüm kart sahiplerine artık dönem borcunun %20'si oranında asgari ödeme tutarı uygulanıyor. Borçlarının tamamını ödemekte zorlanan kişiler asgari ödeme tutarını ödeyebiliyor.