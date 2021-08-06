Asgari tutar hesaplama nasıl yapılır? Kredi kartı asgari ödeme yapılırsa ne olur, faiz işler mi?

KREDİ KARTI ASGARİ TUTARI ÖDENİRSE FAİZ İŞLER Mİ?

Evet bu tutar ödense bile kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam etmektedir. Burada görülen karımız sadece kredi puanlarımızın etkilenmemesi durumudur. Bu tutar yatırılmadığı durumda bir dahaki borç verme hizmetinde eksi durumda görünmekteyiz.

Faiz oranları dönem borcundan ödenen miktara göre kalan borca uygulanmakla birlikte değişmektedir. Akdi faiz oranı, dönem borcuna en az ödeme tutarı oranında ya da daha fazla ödeme yapıldığında, kalan hesap bakiyesine işleyen orandır ve güncel olarak uygulanan akdi faiz oranı %1,79 olarak belirlenmiştir.

Var olan dönem borcuna asgari ödeme miktarından daha az bir para yatırıldığında ise kalan kısmın ödenmeyen miktarına gecikme faizi uygulanır. Güncel olarak uygulanan gecikme faizi oranı %2,09 olarak belirlenmiştir.

Gecikme Faizi Üzerine Ne Tür Vergiler Uygulanır?

Kredi kartıyla ilgili tüm ceza miktarlarından yasa gereği Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tutarları hesaplanmaktadır. İlgili banka tarafından Bu vergiler faiz tutarına eklenir ve kart sahibinden devlet adına tahsil edilir.