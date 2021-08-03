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    Gıdada üretici-market fiyatı arasındaki uçurum kapanmak bilmiyor: Patlıcan tarlada 1.22 TL, markette 4.38 TL

    Üretici-market fiyatı farkında başı 3.6 kat ile patlıcan çekti. Tarladan 1.22 liraya çıkan patlıcan, 4.38 liraya tüketiciye ulaştı. Karpuz da yüzde 57 ile zam şampiyonu oldu.

    Farkı fiyatı

    Gıdada üretici-market fiyatı arasındaki uçurum kapanmak bilmiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verileri, Temmuz'da ürünlerin 4 kata varan farkla tüketiciyle buluştuğunu ortaya koydu.

    TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Patlıcan 3.6, salatalık 3.2, kabak 3.1, nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüketiciye satılıyor" dedi. Üreticide 1.22 lira olan patlıcanın markette 4.38 liraya satıldığını söyleyen Bayraktar, Temmuz'da markette 26 üründe fiyat artışı, 9 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, 7 ürünün fiyatının değişmediğini kaydetti.

    Bayraktar, "Temmuz'da markette en fazla fiyat artışının yüzde 57.33 ile karpuzda görüldüğünü belirterek, "En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16.61 ile çilekte yaşandı. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün ise patates" şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Gıdada üretici-market fiyatı arasındaki uçurum kapanmak bilmiyor: Patlıcan tarlada 1.22 TL, markette 4.38 TL