Asgari Geçim İndirimi rehberi: Raporlu-izinli olan da AGİ alır

Milyonlarca çalışan her ay maaşıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu ödemenin tutarı ise çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre aylık 268 ile 456 lira arasında değişiyor. 3 çocuklunun yıllık ödemesi 5 bin 475 lirayı buluyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı, AGİ konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi:
● Kimler yararlanıyor?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, ücret gelirini yıllık beyanname ile bildirenler, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar.
● Hangi çocuklar hesaplamaya dahil?
Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar.