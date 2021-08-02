Asgari Geçim İndirimi rehberi: Raporlu-izinli olan da AGİ alır





● Medeni durumun veya çocuk sayısının değişmesi durumunda ne yapılması gerekiyor?

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında 'Aile Durumu Bildirimi' ile işverenlerine bildirimde bulunuyor.

Durumlarında değişiklik olması halinde 1 ay içinde bildirmeleri gerekiyor.

AGİ oranını etkileyen değişiklikler, değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanıyor.