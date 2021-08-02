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    Asgari Geçim İndirimi rehberi: Raporlu-izinli olan da AGİ alır

    Çalışanlara her ay 268-456 lira arasında AGİ ödeniyor. Eksik ödeme almamak için aile durumunu 1 ay içinde bildirmek gerekiyor. Raporluyken de para alınabiliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Raporlu-izinli olan da AGİ alır
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    Milyonlarca çalışan her ay maaşıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu ödemenin tutarı ise çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre aylık 268 ile 456 lira arasında değişiyor. 3 çocuklunun yıllık ödemesi 5 bin 475 lirayı buluyor.



    Gelir İdaresi Başkanlığı, AGİ konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi:

    ● Kimler yararlanıyor?
    Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, ücret gelirini yıllık beyanname ile bildirenler, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar.



    ● Hangi çocuklar hesaplamaya dahil?
    Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar.



        ● Eşlerin her ikisinin de ücretli olması durumunda çocukları kim bildiriyor?
        Çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor.



        ● Medeni durumun veya çocuk sayısının değişmesi durumunda ne yapılması gerekiyor?
        Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında 'Aile Durumu Bildirimi' ile işverenlerine bildirimde bulunuyor.
        Durumlarında değişiklik olması halinde 1 ay içinde bildirmeleri gerekiyor.
        AGİ oranını etkileyen değişiklikler, değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanıyor.



        ● Ücretlinin raporlu, izinli veya ücretsiz izinli olması durumunda nasıl yararlanılıyor?
        Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde AGİ'den yararlanılabiliyor.

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        Haberler Ekonomi Asgari Geçim İndirimi rehberi: Raporlu-izinli olan da AGİ alır