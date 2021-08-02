Yeni ayın gelmesiyle birlikte en merak edilen konular arasında enflasyon rakamları ve kira artış oranı yer alıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı ağustos ayında yapılacak kira zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bilindiği üzere, temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanamasıyla birlikte ağustos kira artış oranı da belli olacak. Geçtiğimiz ay kira artış oranlarında %14,55 artış gerçekleşti. Peki, 2021 Ağustos kira zammı ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylar!
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Temmuz ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Kira zammı da 3 Ağustos'ta belli olacak.
İşte geçen ayların kira artış oranları;
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.