190 ülke İstanbul’da! Tuvalu'dan bile turist geldi...

Megakent İstanbul, normalleşme sürecine geçilmesiyle Haziran'da 684 bin 621 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 16 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.
İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 70 bin 989 turistle ilk sırada yer aldı. Alman turistleri 54 bin 351 kişiyle İranlılar, 39 bin 500 turistle Amerikalılar, 31 bin 210 turistle Ukraynalılar takip etti. Haziran'da İstanbul'a 190 ülkeden turist gelirken; en az ziyaretçinin geldiği ülkeler 1 kişiyle San Marino, Makao, Monako, Vatikan, Brunei, Solomon Adaları, Svaziland ve Tuvalu oldu.
İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında ise 2 milyon 720 bin 283'e ulaştı.
İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 70 bin 989 turistle ilk sırada yer aldı. Alman turistleri 54 bin 351 kişiyle İranlılar, 39 bin 500 turistle Amerikalılar, 31 bin 210 turistle Ukraynalılar takip etti. Haziran'da İstanbul'a 190 ülkeden turist gelirken; en az ziyaretçinin geldiği ülkeler 1 kişiyle San Marino, Makao, Monako, Vatikan, Brunei, Solomon Adaları, Svaziland ve Tuvalu oldu.
İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında ise 2 milyon 720 bin 283'e ulaştı.