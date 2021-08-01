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    Turizmden 5.4 milyar TL

    Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’nin turizm geliri 3 milyar doları aştı. İlk 6 aydaki toplam turizm geliri ise 5.4 milyar dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

    Turizmden 5.4 milyar TL

    2. çeyrek turizm istatistiklerine göre Türkiye'nin geliri 2021 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 2. çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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