O banka resmen duyurdu: e-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek!

Emekliler e-Devlet üzerinden maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyabilirler. Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor. Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor. Bankada 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz durumunda promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 senelik vakit dolmadan emekli maaşınızı diğer bir bankaya taşımanız olası değildir. Sadece şube farklılığı yapabilirsiniz.