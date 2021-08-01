O banka resmen duyurdu: e-Devlet üzerinden başvuranlara geri ödemesiz 1.500 TL verecek!

Emekliler e-Devlet üzerinden maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyabilirler. Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor. Promosyon almak amacıyla en mühim şart, maaş aldığınız bankada en az 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap koşulu aranmıyor. Bankada 3 sene kalacağınızı taahhüt etmeniz durumunda promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 senelik vakit dolmadan emekli maaşınızı diğer bir bankaya taşımanız olası değildir. Sadece şube farklılığı yapabilirsiniz.
EFT işlemleri ücretsiz
Banka açıklamasına göre, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira nakit promosyon ödemesi yapılacak.
Garanti Bankası emeklilere ayrıca, Garanti BBVA Mobil ve internet Bankacılığından, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak kullandırıyor.