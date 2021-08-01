Fatih’in yeni rotası Türkali-4

BakanıKaradeniz'de büyük doğalgazkeşiflerine imza atanGemisi'nin yeni rotasınınTürkali-4 kuyusu olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı'ın enerjide tam bağımsızlıkparolasıyla 2017 yılı sonunda satınalınan Karadeniz'in Fatih'i son biryılda Karadeniz'de yer alan Sakaryagaz sahasında üstüste yaptığı doğalgazkeşifleri ile şuana kadar bölgedekuyularında 540milyar metreküplük doğalgaz buldu.Keşfedilen doğalgazın 2023 yılındahanelere ulaştırılması hedefleniyor.