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    Fatih’in yeni rotası Türkali-4

    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük doğalgaz keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni rotasının Türkali-4 kuyusu olduğunu açıkladı.

    Fatih’in yeni rotası Türkali-4
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük doğalgaz keşiflerine imza atan Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni rotasının Türkali-4 kuyusu olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide tam bağımsızlık parolasıyla 2017 yılı sonunda satın alınan Karadeniz'in Fatih'i son bir yılda Karadeniz'de yer alan Sakarya gaz sahasında üstüste yaptığı doğalgaz keşifleri ile şuana kadar bölgede Tuna- 1 ve Amasra-1 kuyularında 540 milyar metreküplük doğalgaz buldu. Keşfedilen doğalgazın 2023 yılında hanelere ulaştırılması hedefleniyor.
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