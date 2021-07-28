Piyasaya 10 milyar TL'lik doping! İşçiye "teşvik" kalkanı

İSTİHDAMA 20 KOLDAN TEŞVİK

Çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor. Teşviklerle işverenin işçilik maliyetlerinde indirim sağlanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.