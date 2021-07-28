Piyasaya 10 milyar TL'lik doping! İşçiye "teşvik" kalkanı

İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izin, kısa çalışma uygulamaları sona ererken haksız işten çıkarmaya karşı "teşvik" freni devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğiyle 10 milyarlık finansman musluğu açıldı, teşvik kurallarıyla işçiler korumaya alındı. İlave istihdam desteğiyle beraber mikro işletmelere ilave istihdam için ucuz kredi desteği sürüyor.
İSTİHDAMA 20 KOLDAN TEŞVİK
Çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor. Teşviklerle işverenin işçilik maliyetlerinde indirim sağlanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.
Genç, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatıldı. Normalleşme desteği kapsamında Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerin tamamı tutarında destek veriliyor.