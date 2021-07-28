Pandemide özel ve tamamlayıcı sağlık sigortasında talep patlaması: 4 milyonu geçti

Hasta katılım payları da kapsamda yer alıyor mu?

Yasa gereği hasta katılım payları özel sigorta konusu yapılamıyor. Bu nedenle bu tutarlar hastalar tarafından ödeniyor.

Genel sağlık sigortası olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırmak zorunda mıdır?

Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı olup, genel sağlık sigortalısı kişinin sağlık hizmet bedelinin SUT'ta belirtilen tutarı Kurum tarafından bu tutarı aşan ilave ücret gibi kısımları ise TSS sigorta şirketi tarafından ödeniyor.