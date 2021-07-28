Kurban Bayramı'nda turizm rekoru

Kurban Bayramı tatilinde, bugüne kadarki en yoğun iç pazar hareketliliğinin yaşandığı 2019 yılının rekoru kırıldı. Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde kişi şehirler arası seyahate katıldı, otellerdeki iç pazar dolulukları 2019'un Kurban Bayramı döneminin yüzde 35-40 üzerinde gerçekleşti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Otellerin yerli kapasiteleri doldu. Okullar açılana kadar da yoğunluk devam edecek gibi görünüyor" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır da "Mersin'den Çanakkale'ye kadar Akdeniz ve Ege sahillerimiz beklenenin üzerinde rağbet gördü. Kapadokya, Pamukkale gibi iç bölgelerimizde de doluluk söz konusu oldu. Bu yıl, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un üzerine çıkıldı" diye konuştu. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise bayram döneminde özellikle son 16 ayın en hareketli döneminin yaşandığını belirtti.